Portekiz'in çıtır sırrı: Pastel de belem

Mutfak literatüründe "korunması gereken bir hazine" olarak tanımlanan Pastel de Belém, Lizbon'un tarihi Belém semtindeki Jerónimos Manastırı’nın rahipleri tarafından keşfedilmiştir. Onu sıradan sütlü tartlardan ayıran en temel fark, hamurunun bir krep gibi değil, kat kat açılan bir "puff pastry" (milföy) tekniğiyle hazırlanması ve kremanın içindeki tarçın-limon dengesidir.
PASTEL DE BELEM TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket milföy hamuru (tereyağlı olması lezzet için kritiktir)
- 250 ml süt
- 150 gram toz şeker
- 75 ml su
- 1 yemek kaşığı un + 1 tatlı kaşığı nişasta
- 4 adet yumurta sarısı
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 parça limon kabuğu (sadece sarı kısmı)
- Üzeri için: Toz tarçın ve pudra şekeri
Yapılışı
- Şerbetin Hazırlanması: Su, şeker, çubuk tarçın ve limon kabuğunu bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika tıkırdatıp kenara alın. Bu şerbet, kremaya o karakteristik parlaklığı ve derin aromayı verecektir.
- Sütlü Baz: Sütün bir kısmıyla un ve nişastayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Kalan sütü ısıtın, unlu karışımı ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
- Emülsiyon: Sıcak şerbeti (tarçın ve limon kabuğunu içinden alarak) yavaş yavaş sütlü karışıma dökün ve sürekli çırpın. Karışım ılındığında yumurta sarılarını ekleyip homojen bir krema elde edin.
- Hamur Mühendisliği: Milföy yapraklarını üst üste koyup rulo yapın. Bu rulodan 2 cm genişliğinde dilimler kesin. Dilimleri dik bir şekilde muffin kalıplarının içine koyun ve parmaklarınızı ıslatarak hamuru kalıbın kenarlarına doğru incecik yayın.
- Doldurma: Hazırladığınız kremayı, hamur çanaklarının içinde bir miktar boşluk kalacak şekilde paylaştırın.
- Yüksek Isı Tekniği: Fırını en yüksek dereceye (mümkünse 250°C - 275°C) getirin. Tartları, üzerlerinde o meşhur siyah karamelize benekler oluşana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.