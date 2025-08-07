Portekiz’in fırından çıkan lezzeti: Bacalhau com Natas

Bacalhau com Natas, tuzlanmış morinanın yoğun lezzeti, yumuşacık patatesler ve kadifemsi beşamel sosla buluşarak hem geleneksel hem de konforlu bir tat sunuyor. Özenle kat kat hazırlanan Bacalhau com Natas, hem aile sofralarına hem özel davetlere yakışacak kadar zengin ve doyurucu. Akdeniz mutfağını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir lezzet yolculuğu.

Malzemeler

500 gr tuzlanmış morina balığı (bacalhau – 24-48 saat suda bekletilmiş, tuzu alınmış)

500 gr patates (küp doğranmış, kızartılmış veya fırınlanmış)

1 büyük soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

300 ml süt

200 ml krema (tercihen yemeklik)

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, muskat rendesi (az miktarda)

Üzeri için:

Rendelenmiş kaşar ya da Grana Padano (isteğe bağlı)

Galeta unu veya ufalanmış ekmek kırıntısı (kıtır yüzey için)

Yapılışı