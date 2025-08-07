Portekiz’in fırından çıkan lezzeti: Bacalhau com Natas

Bacalhau com Natas, tuzlanmış morinanın yoğun lezzeti, yumuşacık patatesler ve kadifemsi beşamel sosla buluşarak hem geleneksel hem de konforlu bir tat sunuyor. Özenle kat kat hazırlanan Bacalhau com Natas, hem aile sofralarına hem özel davetlere yakışacak kadar zengin ve doyurucu. Akdeniz mutfağını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir lezzet yolculuğu.
Malzemeler
- 500 gr tuzlanmış morina balığı (bacalhau – 24-48 saat suda bekletilmiş, tuzu alınmış)
- 500 gr patates (küp doğranmış, kızartılmış veya fırınlanmış)
- 1 büyük soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 300 ml süt
- 200 ml krema (tercihen yemeklik)
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, muskat rendesi (az miktarda)
Üzeri için:
- Rendelenmiş kaşar ya da Grana Padano (isteğe bağlı)
- Galeta unu veya ufalanmış ekmek kırıntısı (kıtır yüzey için)
Yapılışı
- Tuzunu almış balığı 10 dakika kadar suda haşlayın. Soğuduktan sonra kılçıklarını ayıklayıp didikleyin.
- Zeytinyağında soğan ve sarımsağı yumuşayana kadar kavurun. Ardından balığı ekleyin ve birkaç dakika birlikte pişirin. Ocaktan alın.
- Ayrı bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Süt ve kremayı azar azar ekleyerek çırpın. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra tuz, karabiber ve bir tutam muskat rendesi ekleyin.
- Fırın kabına kızartılmış patatesleri yerleştirin. Üzerine balıklı soğan karışımını yayın. En üste beşamel sosu dökün ve spatula ile düzeltin.
- Üzerine rendelenmiş peynir veya galeta unu serpin. 180°C’de önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika, üzeri altın rengini alana dek pişirin.