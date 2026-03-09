Portekiz mutfağından dünya mirasına: Pastel de Nata tarifi

Mutfak literatüründe "Portekiz Yumurtalı Turtası" olarak da bilinen Pastel de Nata, 18. yüzyılda Jerónimos Manastırı’ndaki rahipler tarafından geliştirilen ve bugün reçetesi hala gizemini koruyan bir pastacılık harikasıdır. Bu tatlıyı standart turtalardan ayıran temel özellik, hamurunun milföy gibi kat kat ve gevrek yapısı ile kremanın üzerindeki karakteristik yanık (karamelize) lekeleridir. Gastronomi dünyasında "mükemmel lokma" arayışındaki gurmelerin vazgeçilmezi olan bu tatlı, tarçın ve pudra şekeriyle servis edilen sıcak formuyla bilinir.
PASTEL DE NATA TARİFİ
Malzemeler
Hamur Katmanları:
- 250 gram milföy hamuru (veya ev yapımı tereyağlı turta hamuru)
- 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (katlama için)
İpeksi Krema (Custard):
- 500 ml süt
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 adet limon kabuğu (iri şeritler halinde)
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 200 gram toz şeker
- 1 su bardağı su
- 6 adet yumurta sarısı
Servis İçin:
- Toz tarçın
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp, kıvamlı bir şerbet elde edene kadar yaklaşık 5 dakika kaynatın.
- Sütün bir kısmıyla nişastayı açın; kalan sütü tarçın çubuğu ve limon kabuğuyla birlikte ısıtın. Süt kaynama noktasına gelince nişastalı karışımı ekleyip koyulaşana kadar karıştırın.
- Hazırladığınız şeker şerbetini süte yavaşça yedirin, ardından limon ve tarçın çubuğunu içinden çıkarıp karışımı ılımaya bırakın.
- Ilıyan karışıma yumurta sarılarını ekleyerek pürüzsüz bir krema elde edene kadar çırpın.
- Milföy hamurlarını üst üste koyup rulo yapın ve 2 cm kalınlığında halkalar kesin. Bu halkaları dik olarak muffin kalıplarına yerleştirip parmaklarınızla kenarlara doğru yayın.
- Hazırladığınız kremayı, hamur kaplı kalıpların ¾’ünü dolduracak şekilde paylaştırın.
- 250 derece (mümkün olan en yüksek ısı) önceden ısıtılmış fırında, üzerlerinde siyah karamelize lekeler oluşana ve hamur kenarları altın sarısı olana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
- Fırından çıkan turtaları 5 dakika dinlendirdikten sonra üzerine tarçın serperek ılık servis yapın.