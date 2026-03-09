Portekiz mutfağından dünya mirasına: Pastel de Nata tarifi

Mutfak literatüründe "Portekiz Yumurtalı Turtası" olarak da bilinen Pastel de Nata, 18. yüzyılda Jerónimos Manastırı’ndaki rahipler tarafından geliştirilen ve bugün reçetesi hala gizemini koruyan bir pastacılık harikasıdır. Bu tatlıyı standart turtalardan ayıran temel özellik, hamurunun milföy gibi kat kat ve gevrek yapısı ile kremanın üzerindeki karakteristik yanık (karamelize) lekeleridir. Gastronomi dünyasında "mükemmel lokma" arayışındaki gurmelerin vazgeçilmezi olan bu tatlı, tarçın ve pudra şekeriyle servis edilen sıcak formuyla bilinir.

PASTEL DE NATA TARİFİ

Malzemeler

Hamur Katmanları:

250 gram milföy hamuru (veya ev yapımı tereyağlı turta hamuru)

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (katlama için)

İpeksi Krema (Custard):

500 ml süt

1 adet çubuk tarçın

1 adet limon kabuğu (iri şeritler halinde)

3 yemek kaşığı mısır nişastası

200 gram toz şeker

1 su bardağı su

6 adet yumurta sarısı

Servis İçin:

Toz tarçın

Pudra şekeri

Yapılışı