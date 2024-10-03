Portekiz tatlısı nata tarifi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:31

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:31

Portekiz kafelerinin vazgeçilmezi olan bu lezzet, hem kahvenizin yanında harika bir eşlikçi hem de misafirlerinizi şaşırtacak bir tatlı alternatifi. İşte evde yapabileceğiniz mükemmel bir Nata tarifi!

Malzemeler

1 paket milföy hamuru

300 ml süt

4 yemek kaşığı un

150 gr toz şeker

4 yumurta sarısı

1 çubuk tarçın

1 limonun kabuğu

Hazırlanışı

Fırını önceden 200 dereceye ısıtın.

Süt, un ve şeker bir tencereye alınır ve sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirilir.

Karışım kaynamaya başladığında limon kabuğu ve tarçın çubuğunu ekleyin, ardından ocaktan alın.

Karışımı biraz soğuttuktan sonra yumurta sarılarını ekleyin ve iyice karıştırın.

Milföy hamurunu küçük daireler halinde kesin ve muffin kalıplarına yerleştirin.

Hazırladığınız kremayı hamurun içine dökün.

Önceden ısıtılmış fırında, üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan tatlıları soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz.