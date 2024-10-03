15 dakikada hazır! Yemek probleminizi çözecek: Pratik Sebzeli misket köfte tarifi

Sebzeli misket köfte, hem doyurucu hem de besleyici bir yemek arayanlar için harika bir seçenek. Renkli sebzeler ve lezzetli misket köftelerin buluştuğu bu tarif, sofralarınıza hem sağlık hem de lezzet katacak. Özellikle çocuklar için de besleyici bir alternatif!

15 dakikada hazır! Yemek probleminizi çözecek: Pratik Sebzeli misket köfte tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 15:58

Akşam yemeğinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif mi arıyorsunuz? Sebzeli misket köfte tarifi, sebzelerin taze tadı ile minik köftelerin nefis lezzetini birleştiriyor. Kolay hazırlanışı ve besleyici içeriğiyle herkesin favorisi olacak bu tarif, sofralarınıza hem renk hem de sağlık getiriyor.

SEBZELİ MİSKET KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Sebze Garnitür İçin;

  • 1 orta boy patates
  • 1 adet kapya biberi
  • 1 adet havuç
  • 1 su bardağı haşlanmış bezelye

Köfte İçin;

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Kızartmak İçin;

  • 1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

Sosu İçin;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı fesleğen

Yapılış

  1. Öncelikle misket köfteler hazırlanır.Sarımsak ve soğan ince ince kıyılır ve kıymanın üzerine eklenir.
  2. Diğer köfte malzemeleri de eklenerek iyice yorulur ve fındık büyüklüğünde şekil verilir.
  3. Havuç ve patatesler soyulur.
  4. Patatesler, kapya biberi ve havuç küçük küçük doğranır.
  5. Kızarmış havuç ,patates ve kapya biberi fırın tepsisine alıyoruz.
  6. Üzerine bir su bardağı haşlanmış bezelye gibi ekleyerek garnitürü karıştırıyoruz.
  7. Üzerine kızartılmış köfteleri de ekliyoruz.
  8. Hazırladığımız sosu fırın tepsisine döküyoruz.
  9. Tepsinin üzerine ıslak pişirme kağıdı koyup 200° fırında yaklaşık 40 dakika pişiriyoruz.
  10. İlk 30 dakika üzeri kapalı son 10 dakika ise üzeri açık şekilde pişirip köftelerin kızarmasını sağlıyoruz deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

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