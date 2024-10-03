15 dakikada hazır! Yemek probleminizi çözecek: Pratik Sebzeli misket köfte tarifi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 15:58

Güncelleme: 03.10.2024 - 15:58

Akşam yemeğinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif mi arıyorsunuz? Sebzeli misket köfte tarifi, sebzelerin taze tadı ile minik köftelerin nefis lezzetini birleştiriyor. Kolay hazırlanışı ve besleyici içeriğiyle herkesin favorisi olacak bu tarif, sofralarınıza hem renk hem de sağlık getiriyor.

SEBZELİ MİSKET KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Sebze Garnitür İçin;

1 orta boy patates

1 adet kapya biberi

1 adet havuç

1 su bardağı haşlanmış bezelye

Köfte İçin;

300 gram kıyma

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Kızartmak İçin;

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı fesleğen

Yapılış