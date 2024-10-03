Akşam beş çayı için favoriniz olacak! Browni benzeri ıslak kurabiye tarifi
Browni lezzetini kurabiye şeklinde arayanlar için mükemmel bir tarif! Pratik ve yumuşacık dokusuyla ıslak kurabiye, beş çayı sofralarına hem tatlı hem de hafif bir lezzet katıyor. İşte, Browni benzeri ıslak kurabiye tarifi...
Akşam beş çayına özel bir tarif arıyorsanız, browni tadında ıslak kurabiye tam size göre. Dışı hafif çıtır, içi ise browni kıvamında ıslak olan bu kurabiyeler, pratik yapımı ve nefis tadıyla herkesin favorisi olacak. Hazırlanışı kolay bu tarifle misafirlerinize unutulmaz bir lezzet sunabilirsiniz.
ISLAK KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Şerbeti için;
- 2 çay bardağı şeker
- 2 çay bardağı su
Hamuru için;
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı şeker
- 125g oda sıcaklığında tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 4 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Yapılış
- İlk olarak kurabiyemizin şerbetini hazırlayalım. Bunun için tenceremize şeker ve suyu alarak karıştırarak kaynamaya bırakalım.
- Kaynadıktan 5-6 dakika sonra ocaktan alalım, soğuması için farklı bir kaba aktaralım.
- Şerbetimiz soğurken bizde bu sırada hamurumuzu hazırlayalım. Yoğurma kabına yumurtayı alarak mikserle çırpalım.
- Üzerine şekeri ve tereyağını ekleyerek çırpmaya devam edelim.
- Sıvı yağ, elenmiş kakao, vanilya, kabartma tozu ve unun birazını ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.
- Kıvam alan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alalım ve elimizle yuvarlayarak şekil verelim.
- Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım.
- Fırından aldığımız kurabiyeleri soğuyan şerbetin içerisine alalım, şerbetin içerisinde 2-3 saniye kadar beklettikten sonra servis tabağına alalım.
- Kurabiyelerimizi dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim.
Etiketler: #ıslak kurabiye #tarif #çay
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse yol haritası ne olacak?
- Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ mesajına tepki
- Müdür yardımcısı tutuklandı!
- Müşterilerin hesapları boşaldı!
- Fatih Terim'e sürpriz talip!
- Olaylı derbi için erteleme kararı!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- 'Benzin istasyonu' paylaşımı yapan o hesap sahte çıktı