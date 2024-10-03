Akşam beş çayı için favoriniz olacak! Browni benzeri ıslak kurabiye tarifi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:38

Akşam beş çayına özel bir tarif arıyorsanız, browni tadında ıslak kurabiye tam size göre. Dışı hafif çıtır, içi ise browni kıvamında ıslak olan bu kurabiyeler, pratik yapımı ve nefis tadıyla herkesin favorisi olacak. Hazırlanışı kolay bu tarifle misafirlerinize unutulmaz bir lezzet sunabilirsiniz.

ISLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Şerbeti için;

2 çay bardağı şeker

2 çay bardağı su

Hamuru için;

1 adet yumurta

1 çay bardağı şeker

125g oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Yapılış