Pratik ıslak kek tarifi

Islak kek tariflerinin büyüleyici dünyasına adım atın ve yumuşacık, nemli dokusuyla her lokmada tatlı bir zevk yaşayın...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:37
Pratik ıslak kek tarifi
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Islak kek, çikolatalı ve fındıklı versiyonlarıyla tatlı tutkunlarının kalbini çalan, yumuşak dokusu ve yoğun lezzetiyle öne çıkan bir tatlıdır. Bu nefis lezzeti evinizde denemek ve sevdiklerinizi şımartmak için harika tarifler ve ipuçları bu içeriğimizde sizleri bekliyor. Hazırsanız, ıslak kek dünyasına birlikte yolculuk yapmaya başlayalım!

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Keki için;

  • 4 adet yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt (200 ml)
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı (200 ml)
  • 3 yemek kaşığı kakao kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı un

Sosu için;

  • 1,5 su bardağı süt (300 ml)
  • Yarım su bardağı ayçiçek yağı (100 ml)
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay bardağı toz şeker

Yapılış

  1. Keki için uygun bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri mikser yardımıyla beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım.
  2. Sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve kakaoyu ekleyerek çırpmaya devam edelim.
  3. Yağladığımız borcama kek harcını dökelim ve eşit bir şekilde yayalım.
  4. Keki önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım.
  5. Sosu için uygun bir tavaya sütü alalım. Üzerine sıvı yağı ekleyelim.
  6. Şeker ve kakaoyu da ekleyerek karıştırarak bir taşım kaynatıp ocaktan alalım.
  7. Fırından aldığımız ve ilk sıcağı çıkan keki eşit bir şekilde dilimleyelim.
  8. Ocaktan aldığımız sıcak sosu kekin üzerine gezdirelim.
  9. Kekin sosu güzelce çekmesi için bir süre dinlendirdikten sonra üzerini süsleyerek servis edelim. 

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