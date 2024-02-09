Pratik ıslak kek tarifi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:37

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:37

Islak kek, çikolatalı ve fındıklı versiyonlarıyla tatlı tutkunlarının kalbini çalan, yumuşak dokusu ve yoğun lezzetiyle öne çıkan bir tatlıdır. Bu nefis lezzeti evinizde denemek ve sevdiklerinizi şımartmak için harika tarifler ve ipuçları bu içeriğimizde sizleri bekliyor. Hazırsanız, ıslak kek dünyasına birlikte yolculuk yapmaya başlayalım!

ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Keki için;

4 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı süt (200 ml)

1 su bardağı ayçiçek yağı (200 ml)

3 yemek kaşığı kakao kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı un

Sosu için;

1,5 su bardağı süt (300 ml)

Yarım su bardağı ayçiçek yağı (100 ml)

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı toz şeker

Yapılış