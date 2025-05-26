Pratik Meksika lezzeti: 10 dakikada fajita tarifi

Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan fajita, hem hızlı hazırlanması hem de doyuruculuğuyla sofraların yıldızı olmaya aday. Eğer akşam ne pişirsem diye düşünüyorsanız, sadece 10 dakikanızı alacak bu pratik fajita tarifi tam size göre!

MALZEMELER (2-3 kişilik)

400 gram tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

(İsteğe bağlı: 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik)

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavayı ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.

Önce tavukları ekleyip yüksek ateşte 3-4 dakika soteleyin.

Ardından doğradığınız biberleri ve soğanı ekleyin. Sebzeler hafif yumuşayana kadar 3-4 dakika daha pişirin.

Baharatları ve isteğe göre sarımsağı da ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.

Dilerseniz sıcak lavaşlarla birlikte servis edin, üzerine limon sıkmayı unutmayın!