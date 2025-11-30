Pratik ve besleyici: Ev yapımı müceddere tarifi

Müceddere, özellikle kahvaltılarda ve ara öğünlerde tercih edilen, mercimek ve pirinçten yapılan besleyici bir pilav türüdür. Hem ekonomik hem de doyurucu bir yemek olan müceddere, hem vejetaryen sofraların hem de klasik Türk mutfağının sevilen tariflerinden biridir. Protein ve lif açısından zengin olan bu tarif, aynı zamanda pratik ve hızlı hazırlanabilir oluşuyla mutfakta kolaylık sağlar.
MALZEMELER
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
- 3 su bardağı su veya tavuk/et suyu
- Tuz, karabiber
- 1 tatlı kaşığı kuru nane veya pul biber (isteğe bağlı)
MÜCEDDERE NASIL YAPILIR?
1. Mercimekleri Haşlayın
Yeşil mercimeği yıkayın ve bir tencerede üzerini geçecek kadar su ile yaklaşık 10–15 dakika haşlayın. Mercimekler yarı yumuşayınca ocaktan alın ve süzün.
2. Soğanı Kavurun
Tencereye yağı ekleyin ve ince doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. İsterseniz birkaç diş sarımsak da ekleyebilirsiniz.
3. Pirinci Ekleyin
Yıkanmış pirinci soğanla birlikte 1–2 dakika kavurun. Bu aşama, pilavın tane tane olmasını sağlar.
4. Mercimek ve Suyu Katın
Haşlanmış mercimekleri tencereye ekleyin ve suyu ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
5. Pilavı Pişirin
Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Pilav suyunu çekince ocaktan alın ve 5 dakika dinlendirin.
6. Servis Önerisi
Müceddereyi sıcak olarak servis edin. Üzerine tereyağı gezdirebilir, yanında yoğurt veya turşu ile sunabilirsiniz.