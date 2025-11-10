Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratik ve hızlı tarif: Tavada brownie nasıl yapılır?

Pratik ve hızlı tarif: Tavada brownie nasıl yapılır?

10.11.2025 12:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Pratik ve hızlı tarif: Tavada brownie nasıl yapılır?

Fırın yok mu? Hiç sorun değil! Bu tavada brownie tarifi ile kısa sürede, kolay malzemelerle yoğun çikolata tadını evinizde yaşayabilirsiniz.

Brownie, klasik olarak fırında yapılan çikolatalı bir tatlıdır. Ancak tavada da kolayca hazırlanabilir. Bu yöntem özellikle küçük mutfaklar, fırını olmayanlar veya hızlı tatlı isteyenler için ideal.

GEREKLİ MALZEMELER (2-3 KİŞİLİK)

  • 100 gr bitter çikolata
  • 50 gr tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı vanilin (isteğe bağlı)
  • Bir tutam tuz

TAVADA BROWNİE YAPIMI

Çikolatayı ve Tereyağını Eritin: Küçük bir tavada, kısık ateşte çikolatayı ve tereyağını karıştırarak eritin.

Yumurta ve Şekeri Ekleyin: Karışım hafif ılıkken yumurta ve şekeri ekleyip iyice çırpın.

Un ve Vanilini Katın: Un ve vanilini ekleyip homojen bir kıvam elde edin.

Tavada Pişirme: Karışımı yağladığınız tavaya dökün. Kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Kontrol ve Servis: Üzeri çatalla hafif batacak şekilde piştiğinde ocaktan alın. Soğumadan dilimleyip servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #browni