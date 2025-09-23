Pratik ve lezzetli: Çıtır çıtır sigara böreği

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 10:22:00
Sabah kahvaltılarında, çay saatlerinde ya da ani misafir geldiğinde kurtarıcı olan sigara böreği, ince yufkaların içine peynirli harç eklenip sarılarak hazırlanıyor. Kızgın yağda altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartılan börekler, kısa sürede hazır hale geliyor. İç harcını damak zevkinize göre çeşitlendirerek farklı tatlar elde etmek de mümkün. Peki, pratik ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır sigara böreği tarifi...

Malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 200 g beyaz peynir (ezilmiş)
  • Bir avuç ince kıyılmış maydanoz
  • Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı

  1. Yufkaları üçgen şeklinde 6-8 parçaya bölün.
  2. Ezilmiş beyaz peyniri maydanozla karıştırın.
  3. Her üçgen yufkanın geniş tarafına iç harçtan koyun, kenarlarını içe katlayıp rulo yapın.
  4. Uçlarını suyla yapıştırın.
  5. Kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartın.
  6. Fazla yağını süzdürmek için kağıt havlu üzerine alın.
