Pratik ve lezzetli: Çıtır çıtır sigara böreği

Sabah kahvaltılarında, çay saatlerinde ya da ani misafir geldiğinde kurtarıcı olan sigara böreği, ince yufkaların içine peynirli harç eklenip sarılarak hazırlanıyor. Kızgın yağda altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartılan börekler, kısa sürede hazır hale geliyor. İç harcını damak zevkinize göre çeşitlendirerek farklı tatlar elde etmek de mümkün. Peki, pratik ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte çıtır çıtır sigara böreği tarifi...

Malzemeler

3 adet yufka

200 g beyaz peynir (ezilmiş)

Bir avuç ince kıyılmış maydanoz

Kızartmak için sıvı yağ

Yapılışı