Pratik ve lezzetli: Etli nohut tarifi

Etli nohut yemeği, Türk mutfağının en sevilen sulu yemeklerinden biridir. Hem etin zengin tadı hem de nohutun besleyici özellikleriyle hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunar. Bu tarif, özellikle kış aylarında hem ısıtıcı hem de doyurucu bir yemek arayanlar için idealdir. İşte, etli nohut yemeği tarifi ile sofralarınızı şenlendirebilirsiniz!

ETLİ NOHUT TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu eti (kemiksiz, kuşbaşı doğranmış)

2 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

1 adet büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet domates (rendelenmiş)

4 su bardağı sıcak su

1/2 çay bardağı zeytinyağı (sosu için)

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı

Etleri Kavurun: Derin bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Kuşbaşı doğranmış kuzu etlerini ekleyin ve etler suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etlerin rengi değişip iyice mühürlendiğinde, doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsak ve Salça: Ezilmiş sarımsakları ve domates salçasını ekleyin. 1-2 dakika daha kavurduktan sonra, rendelenmiş domatesleri ilave edin ve karıştırarak birkaç dakika pişirin.

Nohutları Ekleyin: Önceden ıslatıp süzdüğünüz nohutları tencereye ekleyin. Karıştırdıktan sonra, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyin.

Suyu ve Baharatları Ekleyin: Sıcak suyu tencereye ilave edin ve karıştırın. Üzerine kekik de ekleyebilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat kadar pişirin.

Servis Edin: Yemeğiniz piştikten sonra, biraz dinlendirip sıcak servis yapın.