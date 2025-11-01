Pratik ve lezzetli: Kıymalı kapuska tarifi

Anadolu mutfağının köklü yemeklerinden biri olan kapuska, özellikle kış mevsiminde sofralarda sıkça yerini alır. Eski Türk evlerinin mutfağında pişerken mis gibi kokusuyla tüm evi saran bu yemek, vitamin deposu lahana ve besleyici kıymayla birleştiğinde tam bir ana öğün haline gelir. Yapımı kolay, malzemesi sade ama lezzeti büyük olan kıymalı kapuska, hem ev yemeği sıcaklığını hem de geleneksel tatları arayanlar için birebir.
KIYMALI KAPUSKA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 küçük boy beyaz lahana
- 250 gram dana kıyma
- 1 adet büyük kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
Lahanayı hazırlayın: Lahanayı ince ince doğrayın. Bol suda yıkayıp süzülmesi için bir kenara alın.
- Soğanı kavurun: Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alın. Yemeklik doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Kıymayı ekleyin: Kıymayı tencereye ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Salçaları ilave edin: Domates ve biber salçasını ekleyip birkaç dakika kavurarak karışımı lezzetlendirin.
- Lahanayı katın: Doğranmış lahanayı ekleyip 5-6 dakika kadar karıştırarak yumuşamasını sağlayın.
- Suyunu ekleyin: Sıcak suyu tencereye alın, tuz ve baharatları ekleyin.
- Kısık ateşte pişirin: Kapağını kapatıp yaklaşık 35-40 dakika kısık ateşte pişirin.