Pratik ve lezzetli: Kıymalı kapuska tarifi

Anadolu mutfağının köklü yemeklerinden biri olan kapuska, özellikle kış mevsiminde sofralarda sıkça yerini alır. Eski Türk evlerinin mutfağında pişerken mis gibi kokusuyla tüm evi saran bu yemek, vitamin deposu lahana ve besleyici kıymayla birleştiğinde tam bir ana öğün haline gelir. Yapımı kolay, malzemesi sade ama lezzeti büyük olan kıymalı kapuska, hem ev yemeği sıcaklığını hem de geleneksel tatları arayanlar için birebir.

KIYMALI KAPUSKA TARİFİ

Malzemeler:

1 küçük boy beyaz lahana

250 gram dana kıyma

1 adet büyük kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

2 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Lahanayı hazırlayın: Lahanayı ince ince doğrayın. Bol suda yıkayıp süzülmesi için bir kenara alın.