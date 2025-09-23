Pratik ve lezzetli tarif: Evde lahmacun keyfi

Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden lahmacunu evde yapmanın aslında sandığınız kadar zor olmadığını biliyor muydunuz? İncecik açılan hamurun üzerine yayılan kıymalı harç, yüksek ısıda kısa sürede pişirilerek nefis bir lezzete dönüşüyor. Yanına sumaklı soğan, bol yeşillik ve limon eşliğinde servis edilen ev yapımı lahmacun, dışarıdan sipariş ettiğiniz lezzeti aratmayacak. Hem fırında hem de tavada pişirilebilen bu pratik tarifle sofralarınıza şenlik katabilirsiniz. Peki, pratik ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde lahmacun keyfi tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

300 g kıyma (orta yağlı)

2 adet domates (rendelenmiş)

2 adet kırmızı biber (çekirdekleri çıkarılmış, ince doğranmış)

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Yapılışı