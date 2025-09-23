Pratik ve lezzetli tarif: Evde lahmacun keyfi

Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden lahmacunu evde yapmanın aslında sandığınız kadar zor olmadığını biliyor muydunuz? İncecik açılan hamurun üzerine yayılan kıymalı harç, yüksek ısıda kısa sürede pişirilerek nefis bir lezzete dönüşüyor. Yanına sumaklı soğan, bol yeşillik ve limon eşliğinde servis edilen ev yapımı lahmacun, dışarıdan sipariş ettiğiniz lezzeti aratmayacak. Hem fırında hem de tavada pişirilebilen bu pratik tarifle sofralarınıza şenlik katabilirsiniz. Peki, pratik ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde lahmacun keyfi tarifi...
Malzemeler
Hamuru için:
- 4 su bardağı un
- 1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için:
- 300 g kıyma (orta yağlı)
- 2 adet domates (rendelenmiş)
- 2 adet kırmızı biber (çekirdekleri çıkarılmış, ince doğranmış)
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
- Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
Yapılışı
- Geniş bir kaba unu alın. Maya, şeker, tuz ve ılık suyu ekleyip yoğurun. En son zeytinyağını ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Kıyma, domates, biber, soğan, salçalar, baharatlar ve zeytinyağını karıştırın. İyice yoğurarak homojen bir harç elde edin.
- Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alın. Un serptiğiniz tezgahta ince açın.
- Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde sürün.
- Önceden ısıtılmış 230°C fırında (veya pizza taşında/tavada) hamurların kenarları kızarana kadar 8-10 dakika pişirin.
- Yanında bol yeşillik, sumaklı soğan ve limonla servis edin.