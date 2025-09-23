Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratik ve lezzetli tarif: Evde lahmacun keyfi

23.09.2025 14:07:00
Kıymalı, baharatlı ve incecik hamuruyla lahmacun, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden. Fırınsız ya da fırında kolayca yapabileceğiniz bu tarifle evde lahmacun keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Peki, pratik ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde lahmacun keyfi tarifi...

Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden lahmacunu evde yapmanın aslında sandığınız kadar zor olmadığını biliyor muydunuz? İncecik açılan hamurun üzerine yayılan kıymalı harç, yüksek ısıda kısa sürede pişirilerek nefis bir lezzete dönüşüyor. Yanına sumaklı soğan, bol yeşillik ve limon eşliğinde servis edilen ev yapımı lahmacun, dışarıdan sipariş ettiğiniz lezzeti aratmayacak. Hem fırında hem de tavada pişirilebilen bu pratik tarifle sofralarınıza şenlik katabilirsiniz. Peki, pratik ve lezzetli olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde lahmacun keyfi tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

  • 300 g kıyma (orta yağlı)
  • 2 adet domates (rendelenmiş)
  • 2 adet kırmızı biber (çekirdekleri çıkarılmış, ince doğranmış)
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
  • Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

Yapılışı

  1. Geniş bir kaba unu alın. Maya, şeker, tuz ve ılık suyu ekleyip yoğurun. En son zeytinyağını ekleyip yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakın.
  2. Kıyma, domates, biber, soğan, salçalar, baharatlar ve zeytinyağını karıştırın. İyice yoğurarak homojen bir harç elde edin.
  3. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alın. Un serptiğiniz tezgahta ince açın.
  4. Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan ince bir tabaka halinde sürün.
  5. Önceden ısıtılmış 230°C fırında (veya pizza taşında/tavada) hamurların kenarları kızarana kadar 8-10 dakika pişirin.
  6. Yanında bol yeşillik, sumaklı soğan ve limonla servis edin.
