Pratik ve şık bir tatlı: Muzlu çikolatalı krep rulosu

1.10.2025 15:42:00
Haber Merkezi
İncecik kreplerin arasına muz, çikolata ve krem şantinin eşsiz uyumunu saran bu tarif, çay saatlerini ve özel davetleri tatlandıracak hafif bir lezzet sunuyor.

Tatlı krizlerini bastıracak ama aynı zamanda şık bir sunumla misafirlerinizi etkileyecek bir tarif mi arıyorsunuz? Muzlu çikolatalı krep rulosu tam size göre! İnce krep katmanlarının içine gizlenen muzun doğal aroması, çikolatanın yoğun tadıyla buluşuyor.

MALZEMELER

Krep için:

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • Bir tutam tuz

İçi için:

  • 2 adet muz
  • 100 g sütlü veya bitter çikolata (eritilmiş)
  • 1 paket krem şanti (hazır, sütle çırpılmış)

Üzeri için:

  • Pudra şekeri
  • Fındık ya da badem parçaları
  • Çikolata sosu

YAPILIŞI

Krep hamurunu hazırlayın: Derin bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın. Şeker, tuz ve unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Krep pişirin: Yapışmaz tavayı yağlayın, kepçe ile ince bir kat olacak şekilde hamuru dökün. Her iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin.

İç harcı hazırlayın: Çikolatanızı benmari usulü eritin. Krepleri tezgâha serin, ortasına bir parça muz koyun, üzerine eritilmiş çikolata ve krem şanti sürün.

Rulo yapın: Krepi rulo şeklinde sarın, dilimleyerek servis tabağına alın.

Üzeri için: Pudra şekeri serpin, fındık parçaları ve çikolata sosuyla süsleyin.

