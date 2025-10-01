Pratik ve şık bir tatlı: Muzlu çikolatalı krep rulosu

Tatlı krizlerini bastıracak ama aynı zamanda şık bir sunumla misafirlerinizi etkileyecek bir tarif mi arıyorsunuz? Muzlu çikolatalı krep rulosu tam size göre! İnce krep katmanlarının içine gizlenen muzun doğal aroması, çikolatanın yoğun tadıyla buluşuyor.

MALZEMELER

Krep için:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı şeker

Bir tutam tuz

İçi için:

2 adet muz

100 g sütlü veya bitter çikolata (eritilmiş)

1 paket krem şanti (hazır, sütle çırpılmış)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Fındık ya da badem parçaları

Çikolata sosu

YAPILIŞI

Krep hamurunu hazırlayın: Derin bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın. Şeker, tuz ve unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Krep pişirin: Yapışmaz tavayı yağlayın, kepçe ile ince bir kat olacak şekilde hamuru dökün. Her iki tarafı da hafifçe kızarana kadar pişirin.

İç harcı hazırlayın: Çikolatanızı benmari usulü eritin. Krepleri tezgâha serin, ortasına bir parça muz koyun, üzerine eritilmiş çikolata ve krem şanti sürün.

Rulo yapın: Krepi rulo şeklinde sarın, dilimleyerek servis tabağına alın.

Üzeri için: Pudra şekeri serpin, fındık parçaları ve çikolata sosuyla süsleyin.