Pratik ve yumuşacık lezzet: Mayasız gözleme tarifi

Geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden gözleme, maya bekletmeden de hazırlanabiliyor. Özellikle zaman kısıtlı olduğunda tercih edilen mayasız gözleme, hem hızlı hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. Tavada kısa sürede pişen bu tarif, çıtır kenarları ve yumuşak iç dokusuyla öne çıkıyor.

MAYASIZ GÖZLEME İÇİN MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için (isteğe bağlı):

Beyaz peynir

Maydanoz

Patates (haşlanmış ve ezilmiş)

Ispanak

Kaşar peyniri

YAPILIŞI

Derin bir kaba un, tuz, su ve sıvı yağ eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur. Hamur ele yapışmayacak hale gelince üzeri örtülerek 10-15 dakika dinlendirilir.

Dinlenen hamur bezelere ayrılır ve un yardımıyla incecik açılır. Hazırlanan iç harç hamurun yarısına yayılır, diğer yarısı üzerine kapatılır.

Isıtılmış yapışmaz tavada, her iki yüzü de altın rengi olana kadar pişirilir. Pişirme sırasında istenirse üzerine hafifçe tereyağı sürülebilir.