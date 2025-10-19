Pratikliğiyle sofraların en lezzetlisi: Kaşarlı köfte tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan köfte, her haliyle sevilir; ancak içine eriyen kaşar eklendiğinde lezzet adeta ikiye katlanır! Dışı kızarmış, içi yumuşacık ve akışkan peynir dolgulu bu köfteler, hem çocukların hem büyüklerin favorisi olacak. Üstelik hazırlaması son derece kolay. İşte, fırında ya da tavada pişirilebilen kaşarlı köfte tarifiyle sofralarınıza nefis bir dokunuş!
KAŞARLI KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Köfte için:
- 500 gram dana kıyma
- 1 adet soğan (rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
İç dolgusu için:
- 150 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)
- Üzeri için (isteğe bağlı):
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kekik
Yapılışı
- Köfte Harcını Hazırlayın: Derin bir kaba kıymayı alın. Rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyin. Harcı 5-10 dakika kadar yoğurarak iyice karıştırın.
- Şekil Verin: Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Ortasını açıp içine küçük bir parça kaşar peyniri koyun, sonra kapatıp yuvarlayarak köfte şekli verin.
- Tavada veya Fırında Pişirin:
- Tavada: Az yağlı bir tavada, orta ateşte her tarafı kızarana kadar pişirin.
- Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, önceden ısıtılmış 190°C fırında 20-25 dakika pişirin.
- Servis Edin: Pişen köftelerin üzerine erimiş tereyağı gezdirin ve kekik serpin. Yanında pilav veya patates püresiyle sıcak servis yapın.