Pratikliğiyle sofraların en lezzetlisi: Kaşarlı köfte tarifi

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan köfte, her haliyle sevilir; ancak içine eriyen kaşar eklendiğinde lezzet adeta ikiye katlanır! Dışı kızarmış, içi yumuşacık ve akışkan peynir dolgulu bu köfteler, hem çocukların hem büyüklerin favorisi olacak. Üstelik hazırlaması son derece kolay. İşte, fırında ya da tavada pişirilebilen kaşarlı köfte tarifiyle sofralarınıza nefis bir dokunuş!

KAŞARLI KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gram dana kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç dolgusu için:

150 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)

Üzeri için (isteğe bağlı):

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı