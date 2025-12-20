Rafine şekersiz waffle tarifi: Hem sağlıklı hem lezzetli tarif...

Sağlıklı malzemelerle hazırlanabilecek enfes waffle tarifi... Dakikalar içinde hazır olan bu waffle tarifi için kahvaltıda, kahvenin yanında veya atıştırmalık olarak sağlıklı bir alternatifiniz olacak. İşte yulaflı waffle tarifi!

MALZEMELER

1 adet olgun muz

1 su bardağı yulaf ezmesi (ince çekilmiş – un haline getirilmiş)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı bal

½ su bardağı süt (badem sütü veya yulaf sütü de olur)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Pişirmek için çok az zeytinyağı veya hindistancevizi yağı

HAZIRLANIŞI

Olgun muzu bir kasede çatalla iyice ezin.

Ezilmiş muzun üzerine yumurta, bal ve sütü ekleyip çırpın.

Ardından yulaf unu, kabartma tozu, tarçın ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Hamuru 5 dakika dinlendirin. Bu adım waffle’ın daha iyi kabarmasını sağlar.

Waffle makinesini ısıtıp hafifçe yağlayın.

Hamurdan kepçe ile alıp makineye dökün.

Altın rengini alana kadar pişirin.