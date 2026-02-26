Ramazan menüsüne damga vuracak lezzet: İftar sofrasına özel testi kebabı tarifi

Özellikle Nevşehir ve Kapadokya yöresiyle özdeşleşen testi kebabı, etin kendi suyunda ağır ağır pişmesiyle hazırlanır. Geleneksel olarak çömlek testi içinde yapılan bu kebap, iftar sofralarında hem doyurucu hem de gösterişli bir ana yemek alternatifi sunar. Uzun süren açlığın ardından mideyi yormayan, sulu ve yumuşak yapısıyla ideal bir tercihtir.

MALZEMELER

750 gram kuşbaşı dana eti (isteğe göre kuzu eti)

2 adet orta boy soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıcak su

(Testi yoksa kapaklı güveç kabı kullanabilirsiniz.)

YAPILIŞI

1. Malzemeleri hazırlayın

Soğanları piyazlık doğrayın. Domatesleri küp küp, biberleri iri parçalar halinde kesin. Sarımsakları bütün bırakabilirsiniz.

2. Testiye yerleştirin

Kuşbaşı eti testinin içine alın. Üzerine doğradığınız sebzeleri, salçayı, baharatları ve sıvı yağı ekleyin. Son olarak sıcak suyu ilave edin ve karıştırın.

3. Ağzını kapatın

Testinin ağzını hamurla kapatarak hava almasını engelleyin. Bu yöntem etin buharıyla kendi içinde pişmesini sağlar.

4. Pişirme

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 1,5–2 saat pişirin. Et yumuşayıp sebzeler suyunu saldığında kebap hazırdır.

5. Servis

Geleneksel sunumda testi sofrada kırılır. Evde dikkatlice kırarak ya da kapağını açarak servis edebilirsiniz. Yanında pirinç pilavı ve cacıkla iftar menünüzü tamamlayabilirsiniz.