Ramazan sofralarına çok yakışan lezzet: Pideli köfte tarifi

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından hem besleyici hem de dengeli bir ana yemek tercih etmek önemlidir. Pideli köfte; protein açısından zengin köftesi, karbonhidrat içeren pidesi ve yoğurtlu-soslu sunumuyla dengeli bir iftar yemeğidir. Peki, hem doyurucu hem de pratik olan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pideli köfte tarifi...
PİDELİ KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Köftesi için:
500 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
3 yemek kaşığı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
Altı için:
2–3 adet tırnak pide
Üzeri için:
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
Toz kırmızı biber
PİDELİ KÖFTE YAPILIŞI
Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatları karıştırın.
Yoğurduktan sonra 15–20 dakika dinlendirin.
Ardından uzun şekilli köfteler hazırlayın.
Köfteleri ızgarada, tavada ya da fırında pişirebilirsiniz.
Kızarana kadar çevirerek pişirin.
Pideleri küçük küpler halinde doğrayın ve 180 derece fırında hafif kızartın.
Tereyağını eritin, salçayı ekleyip kavurun.
Sıcak su ve baharatları ilave edip birkaç dakika kaynatın.
Servis tabağına kızarmış pideleri alın.
Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.
Pişen köfteleri yerleştirin ve en son tereyağlı salçalı sosu dökün.
Afiyet olsun!
İFTARLIK PİDELİ KÖFTE YAPMANIN PÜF NOKTALARI
- Köfte harcını iyi yoğurmak lezzeti artırır.
- Pideleri servis öncesi kızartmak çıtırlığını korur.
- Yoğurdu çok önceden eklemeyin, sulanma yapabilir.
- İsterseniz közlenmiş biber ve domatesle servis edebilirsiniz.