Ramazan sofralarının yeni gözdesi: Pide pizza tarifi

Pide pizza, geleneksel Ramazan pidesi formunda hazırlanan hamurun pizza malzemeleriyle buluşmasıdır. Kenarları hafif kalın ve yumuşak, iç kısmı ise bol soslu ve peynirli olan bu tarif; hem doyurucu hem de görsel olarak iştah açıcıdır. İşte nefis pide pizza tarifi...

PİDE PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (10 g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

3 yemek kaşığı domates sosu

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet domates (yuvarlak dilimlenmiş)

1 adet kırmızı kapya biber (ince şerit doğranmış)

5–6 adet yeşil zeytin (dilimlenmiş)

Kekik

Kenar parlaklığı için:

1 yumurta sarısı

Susam

PİDE PİZZA YAPILIŞI

Ilık su, maya ve şekeri bir kapta karıştırın.

5 dakika bekleyerek mayanın aktifleşmesini sağlayın.

Ardından unu, tuzu ve zeytinyağını ekleyin.

Yumuşak kıvamlı, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlu zemine alın.

Oval Ramazan pidesi formunda açın.

Kenarlarını hafif kalın bırakın ve parmak uçlarınızla klasik pide desenini verebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 8–10 dakika, hafif kızarana kadar ön pişirme yapın.

Bu adım hamurun içinin daha iyi pişmesini sağlar.

Fırından çıkan pidelerin üzerine domates sosunu sürün.

Kaşar peyniri, domates dilimleri, kapya biber ve zeytinleri yerleştirin.

Üzerine kekik serpin.

Tekrar fırına verin ve peynir eriyip kenarlar kızarana kadar yaklaşık 10–12 dakika daha pişirin.

Fırından çıkan pide pizzayı 2–3 dakika dinlendirin.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!