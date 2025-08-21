Renkleri ve kokusu ile sofraları şenlendiren bahar pilavı

Türk mutfağında pirinç pilavı başlı başına bir lezzet geleneği iken, sebzelerle harmanlanarak hazırlanan bahar pilavı, sofralara hem renk hem de hafiflik katıyor. Mevsim sebzeleriyle hazırlanabildiği için her yapılışında farklı bir tat sunan bahar pilavı, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 adet havuç (küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye (haşlanmış)

1 adet kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

2 dal taze soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp nişastasından arındırmak için ılık suda 15 dakika bekletin, ardından süzün.

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın. Önce havucu kavurun, ardından biberi ve bezelyeyi ekleyin.

Pirinci ekleyip birkaç dakika sebzelerle birlikte kavurun.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberini ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin.

Piştikten sonra üzerine ince kıyılmış taze soğan serpiştirip demlenmeye bırakın.