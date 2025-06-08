Rodop Dağları'ndan sofralara gelen lezzet: Patatnik tarifi

Patatnik, özellikle Bulgaristan’ın Rodop bölgesine özgü, patatesin başrolde olduğu geleneksel ve oldukça doyurucu bir yemektir. Genellikle kahvaltı veya hafif bir öğle yemeği olarak tüketilen bu lezzet, patatesin rendelenerek soğan, baharat ve isteğe göre peynirle harmanlanmasıyla hazırlanır. Hem pratik hem ekonomik oluşuyla sofralarda sıkça tercih edilen pattnik, çıtır dışı ve yumuşacık içiyle damaklarda iz bırakır. Peki, Rodop Dağları'ndan sofralara gelen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes patatnik tarifi...





PATATNİK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı beyaz peynir (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı nane (isteğe bağlı)

PATATNİK YAPILIŞI

Hazırlık Aşaması:

Patatesleri soyup rendeleyin.

Rendeledikten sonra fazla suyunu sıkın ki hamur kıvamında bir karışım elde edilsin.

Kuru soğanı rendeleyerek patateslerin üzerine ekleyin.

Tuz, karabiber ve arzuya göre pul biber ve nane ilave edin.

Eğer peynirli seviyorsanız ezilmiş beyaz peyniri de bu aşamada karışıma katabilirsiniz.

Unu ekleyip tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışım yapışkan ve yoğun bir kıvamda olmalıdır.

Pişirme Aşaması:

Geniş bir tavayı yağlayın ve karışımı tavanın tabanına yayın.

Kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde, altı kızarana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Dikkatlice ters çevirerek diğer yüzünü de kızartın.

Dışı altın sarısı ve çıtır hale geldiğinde ocaktan alın.

Servis Önerisi:

Patatnik, sade şekilde servis edilebileceği gibi yanında yoğurt, turşu veya ayranla da mükemmel bir uyum sağlar.

Dilimleyerek sıcak servis edebilir ya da ılıkken tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!