Romen mutfağından sofralarınıza gelen tatlı kahvaltılık: Papanaşi tarifi

Papanaşi, özellikle Romanya ve Moldova gibi Balkan ülkelerinde oldukça sevilen, yumuşak dokusu ve özgün sunumuyla dikkat çeken geleneksel bir tatlıdır. Peynirli hamurdan yapılan ve kızartıldıktan sonra kaymak, reçel veya pudra şekeriyle servis edilen papanaşi, görüntüsüyle de adeta mini donutları andırır. Hem kahvaltılarda hem de çay saatlerinde tercih edebileceğiniz bu farklı lezzeti evde hazırlamak da oldukça kolaydır. Peki, Romen mutfağından sofralarınıza gelen bu tatlı kahvaltılık nasıl yapılır? İşte, nefis papanaşi tarifi...

PAPANAŞİ TARİFİ

Malzemeler

200 gram lor peyniri veya tatlı çökelek

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için:

Kaymak veya süzme yoğurt

Vişne, frambuaz veya çilek reçeli

Pudra şekeri

PAPANAŞİ YAPILIŞI

Lor peyniri, yumurta, toz şeker, vanilin ve kabartma tozunu bir kaba alın.

Karışıma azar azar un ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, ortasını hafifçe delinerek halka şekli verin.

Ayrıca minik toplar hazırlayarak üzeri için kullanabilirsiniz.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve hazırladığınız hamurları her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.

Kızaran papanaşileri havlu kağıt üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Servis tabağına alın, üzerine kaymak veya yoğurt koyun, reçel gezdirin ve pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!