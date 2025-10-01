Rumeli’den sofralara uzanan lezzet: Selanik Böreği tarifi

Göçmen mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Selanik böreği, çıtır dokusu ve hafif iç harcıyla çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının gözdesidir. Geleneksel olarak beyaz peynir, maydanoz ve bol tereyağıyla hazırlanan bu börek, özellikle misafir ağırlarken kurtarıcı bir seçenek olur. Hazırlaması kolay, yemesi keyifli Selanik böreğiyle sofranıza Rumeli esintisi taşıyabilirsiniz.

SELANİK BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

5 adet yufka

200 gr beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

100 gr tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta (üzeri için)

Susam veya çörek otu

Yapılışı