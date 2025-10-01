Rumeli’den sofralara uzanan lezzet: Selanik Böreği tarifi

Göçmen mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden Selanik böreği, çıtır dokusu ve hafif iç harcıyla çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının gözdesidir. Geleneksel olarak beyaz peynir, maydanoz ve bol tereyağıyla hazırlanan bu börek, özellikle misafir ağırlarken kurtarıcı bir seçenek olur. Hazırlaması kolay, yemesi keyifli Selanik böreğiyle sofranıza Rumeli esintisi taşıyabilirsiniz.
SELANİK BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet yufka
- 200 gr beyaz peynir
- Yarım demet maydanoz
- 100 gr tereyağı (eritilmiş)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta (üzeri için)
- Susam veya çörek otu
Yapılışı
- Beyaz peyniri çatalla ezin, ince doğranmış maydanozla karıştırın.
- Eritilmiş tereyağı ve sıvı yağı bir kapta karıştırın.
- Bir yufkayı tezgâha serin, üzerine yağ karışımından sürün. İkinci yufkayı üzerine kapatın.
- Üçgen olacak şekilde 6 eşit parçaya bölün. Her parçanın geniş kısmına peynirli harçtan koyun ve sigara böreği gibi sarın.
- Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın.
- Hazırladığınız börekleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün, susam veya çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30–35 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.