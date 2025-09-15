Rus mutfağının en sevilen hamur işi: Piroşki tarifi

Piroşki, kökeni Rusya’ya dayanan ve zamanla Doğu Avrupa mutfaklarına da yayılan bir hamur işidir. Küçük, elde yenebilecek boyutlarda yapılan bu lezzetli çörekler; et, patates, lahana, peynir ya da mantar gibi farklı iç harçlarla hazırlanabilir. Çeşitliliği sayesinde hem tuzlu hem de tatlı versiyonları yapılabilen piroşki, özellikle çay saatlerinde ve atıştırmalık sofralarında sıkça tercih edilir.

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı süt (ılık)

1 paket instant maya (10 g)

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için (örnek: patatesli):

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı bir kapta karıştırıp 10 dakika bekletin.

Yumurtayı, sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru 1 saat mayalanmaya bırakın.

İç harcı için soğanı ince doğrayıp yağda kavurun. Ezilmiş patatesi ekleyip baharatlarla tatlandırın.

Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinde açın ve ortasına iç harcı koyun. Kenarlarını kapatıp oval şekil verin.

Kızgın yağda altın sarısı olana kadar kızartın.

Fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alın ve sıcak servis yapın.