Rus mutfağının enfes lezzeti: Shuba tarifi

Öğle yemeği denince akla genellikle çorba, salata veya sandviç gibi daha basit seçenekler gelir. Ancak bazen farklı tatlar denemek, rutin dışına çıkmak isteyebiliriz. İşte bu noktada Shuba, damakları şaşırtacak sıra dışı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan bu katmanlı salata, içerdiği sebzeler ve tuzlu ringa balığıyla hem çok yönlü hem de besleyici.

SHUBA TARİFİ

Malzemeler

2 adet haşlanmış ve soyulmuş orta boy patates

2 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç

2 adet haşlanmış ve rendelenmiş pancar

2 adet haşlanmış ve doğranmış yumurta

200 gr tuzlanmış ringa balığı filetosu (doğranmış)

1 adet küçük soğan (doğranmış)

1 su bardağı mayonez

Tuz ve karabiber

Süslemek için dereotu veya maydanoz

Yapılışı