Rus mutfağının enfes lezzeti: Shuba tarifi

Öğle yemeği denince akla genellikle çorba, salata veya sandviç gibi daha basit seçenekler gelir. Ancak bazen farklı tatlar denemek, rutin dışına çıkmak isteyebiliriz. İşte bu noktada Shuba, damakları şaşırtacak sıra dışı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Rusya, Ukrayna ve Belarus'ta yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan bu katmanlı salata, içerdiği sebzeler ve tuzlu ringa balığıyla hem çok yönlü hem de besleyici.
SHUBA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet haşlanmış ve soyulmuş orta boy patates
- 2 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç
- 2 adet haşlanmış ve rendelenmiş pancar
- 2 adet haşlanmış ve doğranmış yumurta
- 200 gr tuzlanmış ringa balığı filetosu (doğranmış)
- 1 adet küçük soğan (doğranmış)
- 1 su bardağı mayonez
- Tuz ve karabiber
- Süslemek için dereotu veya maydanoz
Yapılışı
- Malzemeleri Hazırlayın: Tüm sebzeleri ve yumurtaları haşlayıp soğutun. Ardından her birini ayrı ayrı rendeleyin veya doğrayın. Ringa balığı filetosunu küçük küpler halinde doğrayın. Soğanı da çok ince bir şekilde kıyın.
- Katmanları Oluşturun: Düz bir servis tabağının veya bir kasenin tabanına doğranmış ringa balığını yerleştirin ve üzerine ince doğranmış soğanları serpiştirin.
- Birinci Katman: Rendelenmiş patatesleri ringa balığının üzerine eşit şekilde yayın. Üzerine ince bir tabaka mayonez sürün.
- İkinci Katman: Patatesin üzerine rendelenmiş havuçları yayın ve yine ince bir tabaka mayonez sürün.
- Üçüncü Katman: Havuçların üzerine doğranmış yumurtaları ekleyin ve mayonezle kaplayın.
- Son Katman: En üste rendelenmiş pancarları eşit şekilde yayın ve bolca mayonezle kaplayın. Mayonezin tüm pancarları kapladığından emin olun.
- Dinlendirin: Hazırladığınız salatayı streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 2 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin. Bu dinlenme süresi, katmanların birbirine karışmasını ve lezzetlerin bütünleşmesini sağlayacaktır.
- Servis Edin: Servis etmeden önce dilimleyerek servis tabağına alın. Üzerini taze dereotu veya maydanozla süsleyerek sunumunuzu tamamlayın.