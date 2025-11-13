Rus mutfağının ince lezzeti: Blini tarifi

Bliniler (ya da bliny), Rus mutfağının en tanınan lezzetlerinden biridir. Fransız kreplerine benzese de daha küçük ve genellikle daha kalın olur. Geleneksel olarak karabuğday unundan yapılır, ancak günümüzde buğday unuyla da hazırlanır. Rusya’da bliniler, kahvaltılarda, özel günlerde ve hatta “Maslenitsa” adlı krep festivalinde bolca tüketilir.

MALZEMELER

1 su bardağı süt (ılık)

1 su bardağı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

(İsteğe göre) 1 çay kaşığı maya veya kabartma tozu

Servis için:

Ekşi krema (smetana), bal, reçel veya havyar

HAZIRLANIŞI

Hamuru Hazırlayın:

Derin bir kapta yumurta, süt, yağ, şeker ve tuzu karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edin.

Kıvam Ayarı:

Hamur krepten biraz daha koyu kıvamda olmalı. Eğer fazla yoğun olursa bir miktar süt ekleyebilirsiniz.

Dinlendirin:

Hamuru 15–20 dakika kadar bekletin. Bu, blinilerin daha esnek olmasını sağlar.

Pişirin:

Tavayı hafifçe yağlayın. Küçük bir kepçe yardımıyla hamurdan dökün ve iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.

Servis:

Blinileri sıcak servis edin. Üzerine reçel, bal, tereyağı, ekşi krema ya da havyar ekleyebilirsiniz.