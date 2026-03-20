Rus sofralarından dünya sofralarına: Beef Stroganoff

Mutfak literatüründe "aristokrat yahnisi" olarak bilinen Beef Stroganoff, 1800'lerin ortasında Kont Grigory Stroganov için çalışan Fransız bir şef tarafından geliştirilmiştir. Bu yemeği standart et sote türlerinden ayıran temel fark, etlerin çok yüksek ateşte hızla mühürlenerek yumuşak kalması ve sosun içine eklenen Rus hardalı ile ekşi kremanın yarattığı karakteristik mayhoşluktur. Gastronomi dünyasında, malzemenin kalitesini doğrudan tabağa yansıtan bu reçete, saniyelerin bile önemli olduğu bir teknik disiplin gerektirir.

BEEF STROGANOFF TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana bonfile (ince şeritler halinde doğranmış)

250 gram kültür mantarı (dilimlenmiş)

1 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı Dijon hardalı

200 ml ekşi krema (veya krema ve birkaç damla limon)

4-5 adet kornişon turşu (ince kıyılmış - orijinal dokunuş için)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı