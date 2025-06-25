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Sabah koşuşturmasında kurtarıcı: 5 dakikada peynirli yumurtalı lavaş rulo

Sabah koşuşturmasında kurtarıcı: 5 dakikada peynirli yumurtalı lavaş rulo

25.06.2025 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sabah koşuşturmasında kurtarıcı: 5 dakikada peynirli yumurtalı lavaş rulo

Güne sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç yapmak için saatler harcamanıza gerek yok. Sadece 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu pratik tarifle kahvaltınız hem doyurucu hem de nefis olacak.

Sabahları vaktiniz mi dar? Kahvaltıyı atlamak istemiyor ama ne hazırlayacağınızı bilemiyor musunuz? İşte tam da bu anlar için hazırlayabileceğiniz, 5 dakikada sofraya gelen harika bir tarif: Peynirli yumurtalı lavaş rulo.

MALZEMELER

  • 1 adet lavaş
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı beyaz peynir (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
  • Birkaç dal maydanoz (ince kıyılmış)
  • Tuz, karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Yumurtayı bir kasede çırpın, içine peynirleri, maydanozu ve baharatları ekleyin.

Lavaşı tavaya serin, üzerine karışımı dökün ve spatulayla yayın.

Orta ateşte 1-2 dakika pişirin, sonra lavaşı ikiye katlayın veya rulo yapın.

Ters çevirip diğer yüzünü de kızartın. Sıcak servis edin.

ALTERNATİF MALZEMELER

Lor peyniri ve dereotu

Sucuk veya pastırma dilimleri

Haşlanmış patates + baharatlı ezme


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