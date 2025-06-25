Sabah koşuşturmasında kurtarıcı: 5 dakikada peynirli yumurtalı lavaş rulo

Sabahları vaktiniz mi dar? Kahvaltıyı atlamak istemiyor ama ne hazırlayacağınızı bilemiyor musunuz? İşte tam da bu anlar için hazırlayabileceğiniz, 5 dakikada sofraya gelen harika bir tarif: Peynirli yumurtalı lavaş rulo.

MALZEMELER

1 adet lavaş

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı beyaz peynir (ezilmiş)

1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Birkaç dal maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Yumurtayı bir kasede çırpın, içine peynirleri, maydanozu ve baharatları ekleyin.

Lavaşı tavaya serin, üzerine karışımı dökün ve spatulayla yayın.

Orta ateşte 1-2 dakika pişirin, sonra lavaşı ikiye katlayın veya rulo yapın.

Ters çevirip diğer yüzünü de kızartın. Sıcak servis edin.

ALTERNATİF MALZEMELER

Lor peyniri ve dereotu

Sucuk veya pastırma dilimleri

Haşlanmış patates + baharatlı ezme



