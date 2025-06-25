Sabah koşuşturmasında kurtarıcı: 5 dakikada peynirli yumurtalı lavaş rulo

Sabahları vaktiniz mi dar? Kahvaltıyı atlamak istemiyor ama ne hazırlayacağınızı bilemiyor musunuz? İşte tam da bu anlar için hazırlayabileceğiniz, 5 dakikada sofraya gelen harika bir tarif: Peynirli yumurtalı lavaş rulo.
MALZEMELER
- 1 adet lavaş
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı beyaz peynir (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
- Birkaç dal maydanoz (ince kıyılmış)
- Tuz, karabiber
- 1 tatlı kaşığı tereyağı ya da sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Yumurtayı bir kasede çırpın, içine peynirleri, maydanozu ve baharatları ekleyin.
Lavaşı tavaya serin, üzerine karışımı dökün ve spatulayla yayın.
Orta ateşte 1-2 dakika pişirin, sonra lavaşı ikiye katlayın veya rulo yapın.
Ters çevirip diğer yüzünü de kızartın. Sıcak servis edin.
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