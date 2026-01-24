Sadece 3 malzemeyle Fransız pastanesi havası: Ters yüz milföy tart tarifi...

Milföy hamuru her zaman hayat kurtarır ama bu yöntem ona sınıf atlatıyor. Tart kalıbı ve ön pişirme olmadan kremasız enfes enfes bir tart tarifi...

MALZEMELER

2-3 kare milföy hamuru (Buzluktan çıkmış, hafif yumuşamış)

1 adet elma veya muz (Dilimlenmiş)

Bal veya toz şeker

1 yumurta sarısı (Kenarlarına sürmek için)

İsteğe bağlı: Tarçın veya ceviz

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kağıdın üzerine, milföy hamurunun boyutu kadar olacak şekilde 1 tatlı kaşığı balı (veya şekeri) dikdörtgen şeklinde sürün.

Balın üzerine elma veya muz dilimlerini sıralayın. Seviyorsanız üzerine biraz tarçın serpin.

Milföy hamurunu direkt olarak meyvelerin üzerine kapatın. Kenarlarına çatalla bastırarak kapatın (içerideki buharla meyveler karamelize olsun).

Hamurun üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler kabarıp kızarana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz, bir spatula yardımıyla milföyleri ters çevirip servis tabağına alın.