Sağlık deposu lezzet: Brokoli Çorbası tarifi

Brokoli, içerdiği yüksek C vitamini, lif ve antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirirken sindirimi de destekler. Bu sağlıklı sebzeyi çorba olarak tüketmek ise hem pratik hem de oldukça doyurucu bir tercih. Kremsi kıvamı ve yumuşak içimiyle brokoli çorbası, özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak hafif bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

500 gr brokoli

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt veya krema

5 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz, karabiber

Yapılışı