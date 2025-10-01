Sağlık deposu lezzet: Brokoli Çorbası tarifi

Brokoli, içerdiği yüksek C vitamini, lif ve antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirirken sindirimi de destekler. Bu sağlıklı sebzeyi çorba olarak tüketmek ise hem pratik hem de oldukça doyurucu bir tercih. Kremsi kıvamı ve yumuşak içimiyle brokoli çorbası, özellikle kış aylarında içinizi ısıtacak hafif bir alternatif olarak öne çıkıyor.
BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr brokoli
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet patates
- 1 adet havuç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı süt veya krema
- 5 su bardağı su veya sebze suyu
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Brokolileri küçük parçalara ayırıp yıkayın. Soğanı yemeklik doğrayın, patates ve havucu küp küp doğrayın.
- Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın, soğanı kavurun. Ardından patates ve havucu ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Brokolileri ve suyu ekleyin, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen sebzeleri blenderdan geçirerek pürüzsüz kıvam elde edin.
- Süt veya kremayı ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın. 2-3 dakika daha kaynatın.
- Sıcak servis edin, dilerseniz üzerine rendelenmiş kaşar veya kruton ekleyebilirsiniz.