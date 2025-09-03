Sağlıklı atıştırmalık: Evde humus tarifi

Humus, Orta Doğu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak sofralarımızı süslüyor. Nohut, tahin ve baharatlarla hazırlanan bu besleyici tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de atıştırmalık olarak tüketilebilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz humus, taze malzemelerle hem sağlıklı hem de nefis bir lezzet sunuyor. Bu tarifle, sadece birkaç adımda pürüzsüz ve kremamsı humusa sahip olabilirsiniz. Peki, sağlıklı atıştırmalık olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde humus tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanabilirsiniz)

1/2 su bardağı tahin

1/2 su bardağı buzlu su

1 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri İçin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber

Birkaç dal maydanoz (isteğe bağlı)

Biraz haşlanmış nohut (isteğe bağlı)

Yapılışı