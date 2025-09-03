Sağlıklı atıştırmalık: Evde humus tarifi

Humus, Orta Doğu mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak sofralarımızı süslüyor. Nohut, tahin ve baharatlarla hazırlanan bu besleyici tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de atıştırmalık olarak tüketilebilir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz humus, taze malzemelerle hem sağlıklı hem de nefis bir lezzet sunuyor. Bu tarifle, sadece birkaç adımda pürüzsüz ve kremamsı humusa sahip olabilirsiniz. Peki, sağlıklı atıştırmalık olan bu yemek nasıl yapılır? İşte evde humus tarifi...
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (konserve de kullanabilirsiniz)
- 1/2 su bardağı tahin
- 1/2 su bardağı buzlu su
- 1 diş sarımsak
- 1 adet limonun suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri İçin
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber veya pul biber
- Birkaç dal maydanoz (isteğe bağlı)
- Biraz haşlanmış nohut (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Eğer kuru nohut kullanıyorsanız, bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. Konserve nohut kullanıyorsanız, süzüp iyice durulayın. Daha pürüzsüz bir kıvam için nohutların kabuklarını soyabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.
- Rondoya veya mutfak robotuna haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, tuz ve kimyonu ekleyin. Karışım pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
- Karışım katı kaldığında, yavaş yavaş buzlu suyu ekleyin. Buzlu su, humusunuzun daha açık renkte ve kremamsı olmasını sağlayacaktır. İstediğiniz kıvama ulaşana kadar su eklemeye devam edin. Bu aşamada zeytinyağını da ekleyerek tekrar karıştırın.
- Humusun tadına bakın ve gerekirse daha fazla limon suyu veya tuz ekleyebilirsiniz. Lezzeti tam istediğiniz gibi olana kadar ayarlamalar yapın.
- Hazırladığınız humusu servis tabağına alın ve ortasını bir kaşık yardımıyla hafifçe çukurlaştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, kırmızı biber serpin ve ince kıyılmış maydanoz veya birkaç haşlanmış nohut tanesi ile süsleyin.