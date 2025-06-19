Sağlıklı ve doyurucu kahvaltının yıldızı: Yulaflı omlet tarifi

Kahvaltıda hem sağlıklı hem pratik bir seçenek arıyorsanız, yulaflı omlet tam size göre! Protein ve lif deposu olan yulaf, yumurtayla birleşince besleyici ve tok tutan bir öğün ortaya çıkarıyor. Spor yapanlar, yoğun tempoda çalışanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bu tarif, klasik omletin lezzetini yenilikçi bir dokunuşla buluşturuyor.

Malzemeler

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

İnce doğranmış yeşillikler (maydanoz, dereotu vb.)

İsteğe bağlı: rendelenmiş peynir, domates, biber

Yapılışı

Yumurtaları derin bir kapta çırpın. İçine yulaf ezmesini ekleyin.

Karışıma sütü ilave edin, tuz ve karabiberle tatlandırın. İyice karıştırın.

Doğranmış yeşillikleri ve isterseniz peynir, domates, biber gibi malzemeleri ekleyin.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın, biraz zeytinyağı ekleyin.

Karışımı tavaya dökün, altı pişince spatula yardımıyla dikkatlice çevirin.

Her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.