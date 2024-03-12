Sağlıklı ve ekonomik: Şehriye çorbası tarifi
Bu tarif, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin favorisi olacak nefis şehriye çorbası tarifini adım adım sunuyor. Hem pratik hem de doyurucu olan bu çorba, sofralarınıza sıcaklık ve lezzet getirecek!
Şehriye çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından biridir. Özellikle soğuk kış günlerinde içini ısıtan bu lezzetli çorba, hem kolay hazırlanması hem de doyurucu olmasıyla tercih edilir. Evde bulunan basit malzemelerle yapılan şehriye çorbası, çocuklardan büyüklere herkesin sevdiği bir lezzettir. Üstelik çorba sevenler için değişik bir alternatif oluşturan şehriye çorbası tarifini denemek için mutfakta zaman geçirmeyi sevenler için harika bir seçenektir. İşte, ev yapımı şehriye çorbası tarifinin detayları ve yapımı için gerekli püf noktaları...
ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre sıcak su
- 1 çay bardağı tel şehriye
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı domates rendesi
- Karabiber, pul biber
- Tuz
Yapılış
- Şehriye çorbası için ilk olarak uygun bir tencerede tereyağını alıp eritelim.
- Tereyağı eridikten sonra üzerine domates rendesini ilave ederek kavuralım.
- Üzerine sıcak suyu ekleyerek kaynamaya bırakalım.
- Kaynayan suyumuza tel şehriyeleri ekleyip karıştıralım.
- Son olarak karabiber, pul biber ve yeteri kadar tuzu ilave edip şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.
- Çorbamız piştikten sonra sıcak olarak servis edelim. Afiyet olsun.
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