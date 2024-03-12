Sağlıklı ve ekonomik: Şehriye çorbası tarifi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:33

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:33

Şehriye çorbası, Türk mutfağının vazgeçilmez çorbalarından biridir. Özellikle soğuk kış günlerinde içini ısıtan bu lezzetli çorba, hem kolay hazırlanması hem de doyurucu olmasıyla tercih edilir. Evde bulunan basit malzemelerle yapılan şehriye çorbası, çocuklardan büyüklere herkesin sevdiği bir lezzettir. Üstelik çorba sevenler için değişik bir alternatif oluşturan şehriye çorbası tarifini denemek için mutfakta zaman geçirmeyi sevenler için harika bir seçenektir. İşte, ev yapımı şehriye çorbası tarifinin detayları ve yapımı için gerekli püf noktaları...

ŞEHRİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 litre sıcak su

1 çay bardağı tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı domates rendesi

Karabiber, pul biber

Tuz

Yapılış