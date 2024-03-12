İftarların vazgeçilmezi: Patlıcan oturtma tarifi
Bu tarifimizde, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan nefis patlıcan oturtma tarifini adım adım sunuyoruz. Yumuşacık patlıcan dilimleri ve etli harcın buluştuğu bu lezzet, sofralarınıza keyif katacak!
Patlıcan oturtma, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. İftar sofralarının olmazsa olmazı olan bu nefis yemeği hazırlamak oldukça kolaydır ve evde yapıldığında daha da lezzetlidir. Yumuşacık patlıcan dilimleri ve etli harcın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli yemek, herkesin favorisi olmaya aday. Patlıcan oturtmanın pratik tarifi ve yapımıyla ilgili ipuçlarına göz atarak, iftar sofralarınıza lezzet katmaya hazır olun!
PATLICAN OTURTMA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet bu¨yu¨k boy patlıcan
I·c¸ harcı ic¸in;
- 200 gram kıyma
- 1 adet orta boy kuru sogˆan
- 2 adet biber (kırmızı, yes¸il)
- 2 adet rendelenmiş domates
- 1-2 dis¸ sarımsak
- 1 tutam maydanoz
- Pul biber
- Kırmızı toz biber
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon (baharat o¨lc¸u¨leri size ait)
- 3-4 yemek kas¸ıgˆı sıvı yağ
Salçalı sosu için;
- 2 yemek kaşığı salça
- 2-3 su bardağı su
Yapılış
- Patlıcanları, kalın halkalar halinde kesip, tuzlu suda beklettikten sonra, arkalı o¨nlu¨ kızartın.
- Daha sonra tavada yagˆınızı, sogˆanı ve biberleri hafif soteleyip, u¨zerine kıymanızı atın ve onunla birlikte kıymalar iyice kendini bırakıncaya kadar kavrulsun.
- Son olarak da domates rendesi, sarımsak ve baharatlar ile iyice suyunu c¸ekinceye kadar karıştırıp kavrulsun.
- Ocaktan almaya yakın, dogˆranmıs¸ maydanozu da ekleyerek, karıs¸tırıp ocaktan alın.
- Kızarmıs¸ patlıcanların ortalarını, ic¸ harc¸ ile doldurun.
- Bu¨tu¨n patlıcanların dolma is¸lemi bittikten sonra, u¨zerine salc¸alı sos yapıp, fırına verin. 200 derece fırında pis¸irebilirsiniz.
- Dilerseniz, fırından c¸ıkmaya yakın, u¨zerine kas¸ar koyup erimesini sagˆlayıp, servis yapabilirsiniz.
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