İftarların vazgeçilmezi: Patlıcan oturtma tarifi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:36

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:36

Patlıcan oturtma, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. İftar sofralarının olmazsa olmazı olan bu nefis yemeği hazırlamak oldukça kolaydır ve evde yapıldığında daha da lezzetlidir. Yumuşacık patlıcan dilimleri ve etli harcın buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli yemek, herkesin favorisi olmaya aday. Patlıcan oturtmanın pratik tarifi ve yapımıyla ilgili ipuçlarına göz atarak, iftar sofralarınıza lezzet katmaya hazır olun!

PATLICAN OTURTMA TARİFİ

Malzemeler

3 adet bu¨yu¨k boy patlıcan

I·c¸ harcı ic¸in;

200 gram kıyma

1 adet orta boy kuru sogˆan

2 adet biber (kırmızı, yes¸il)

2 adet rendelenmiş domates

1-2 dis¸ sarımsak

1 tutam maydanoz

Pul biber

Kırmızı toz biber

Tuz

Karabiber

Kimyon (baharat o¨lc¸u¨leri size ait)

3-4 yemek kas¸ıgˆı sıvı yağ

Salçalı sosu için;

2 yemek kaşığı salça

2-3 su bardağı su

Yapılış