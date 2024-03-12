Mutfakta Orta Doğu esintisi: Shawarma tarifi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:20

Güncelleme: 12.03.2024 - 15:20

Shawarma, Orta Doğu mutfağının popüler bir lezzetidir ve döner kebabına benzer şekilde hazırlanır. İnce dilimlenmiş et, sebzeler ve baharatlarla doldurulmuş pide veya lavaş ekmeği içinde servis edilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yemeği evinizde yapmak oldukça kolay. İşte, ev yapımı shawarma tarifi:

Malzemeler

500 gram dana eti (kuzu veya tavuk da kullanabilirsiniz), ince dilimlenmiş

4-6 adet lavaş ekmeği veya pide

1 büyük soğan, ince dilimlenmiş

1 büyük domates, ince dilimlenmiş

1 salatalık, ince dilimlenmiş

Yarım demet taze maydanoz veya marul yaprakları

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz köri

Tuz

Yapılışı

Derin bir kapta, et dilimlerini zeytinyağı veya sıvı yağ, sarımsak, kimyon, toz kırmızı biber, karabiber, toz köri ve tuz ile marine edin. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Marine olan etleri tavada veya ızgarada, her iki tarafı da iyice kızarana kadar pişirin.

Lavaş ekmeğini veya pideyi hafifçe ıslatarak bir tabağa serin. Üzerine maydanoz veya marul yaprakları serin.

Domates dilimlerini, soğan dilimlerini ve salatalık dilimlerini ekmeğin üzerine yerleştirin.

Üzerine pişirdiğiniz et dilimlerini yerleştirin.

Ekmek kenarlarını içe doğru katlayarak shawarma'yı sarın.

Hazırladığınız shawarma'yı dilimleyin ve servis tabağına yerleştirin.

İsteğe bağlı olarak, üzerine limon sıkarak veya yoğurt