Mutfakta Orta Doğu esintisi: Shawarma tarifi
Orta Doğu'nun lezzetli ve popüler yemeği shawarma, herkesin damaklarında unutulmaz bir tat bırakır. İnce dilimlenmiş etin baharatlarla harmanlanması ve sebzelerle dolu pide veya lavaş ekmeği içinde sunulmasıyla hazırlanan bu lezzetli yemek, evinizde kolayca yapabileceğiniz bir tarif olarak karşınızda.
Shawarma, Orta Doğu mutfağının popüler bir lezzetidir ve döner kebabına benzer şekilde hazırlanır. İnce dilimlenmiş et, sebzeler ve baharatlarla doldurulmuş pide veya lavaş ekmeği içinde servis edilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu yemeği evinizde yapmak oldukça kolay. İşte, ev yapımı shawarma tarifi:
Malzemeler
- 500 gram dana eti (kuzu veya tavuk da kullanabilirsiniz), ince dilimlenmiş
- 4-6 adet lavaş ekmeği veya pide
- 1 büyük soğan, ince dilimlenmiş
- 1 büyük domates, ince dilimlenmiş
- 1 salatalık, ince dilimlenmiş
- Yarım demet taze maydanoz veya marul yaprakları
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz köri
- Tuz
Yapılışı
Derin bir kapta, et dilimlerini zeytinyağı veya sıvı yağ, sarımsak, kimyon, toz kırmızı biber, karabiber, toz köri ve tuz ile marine edin. En az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Marine olan etleri tavada veya ızgarada, her iki tarafı da iyice kızarana kadar pişirin.
Lavaş ekmeğini veya pideyi hafifçe ıslatarak bir tabağa serin. Üzerine maydanoz veya marul yaprakları serin.
Domates dilimlerini, soğan dilimlerini ve salatalık dilimlerini ekmeğin üzerine yerleştirin.
Üzerine pişirdiğiniz et dilimlerini yerleştirin.
Ekmek kenarlarını içe doğru katlayarak shawarma'yı sarın.
Hazırladığınız shawarma'yı dilimleyin ve servis tabağına yerleştirin.
İsteğe bağlı olarak, üzerine limon sıkarak veya yoğurt
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'
- ‘Erdoğan’dan fazla bahsetmeyelim, tepki var’