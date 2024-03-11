Lezzetli ve ekonomik: Mücver tarifi
Bu tarif, taze sebzelerle hazırlanan ve kızartılarak servis edilen nefis mücver tarifini adım adım sunuyor. Pratik yapımı ve sağlıklı içeriğiyle sofralarınıza lezzet katın!
Mücver, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. Genellikle kabak, havuç, patates gibi sebzelerin rendelenerek hazırlanan ve yumurta, un gibi malzemelerle bir araya getirilen mücver, kızartılarak servis edilir. Hem pratik yapımı hem de sağlıklı içeriğiyle dikkat çeken mücver, özellikle çocuklar tarafından da sevilerek tüketilir. Evde kolayca hazırlanabilen mücver tarifi, taze sebzelerle yapılan nefis bir atıştırmalık veya yan yemek olarak tercih edilebilir. İşte, ev yapımı mücver tarifinin detayları ve püf noktaları...
MÜCVER TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 3 adet kabak
- Yarım su bardağı un
- 2-3 dal yeşil soğan
- Yarım demet maydanoz
- Bir tutam dereotu
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Yapılış
- İlk olarak mücver malzemelerini hazırlayalım. Kabakları soyarak rendenin iri kısmında rendeleyelim.
- Yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu minik minik doğrayalım.
- Kabak Mücver harcını hazırlayalım. Yumurtaları derince bir kaba alalım.
- Üzerine un, pul biber, karabiber ve tuzu ilave edilerek pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım.
- Ardından suyunu iyice sıktığımız kabakları ve doğranmış dereotu, yeşil soğan ve maydanozu eklenerek karıştıralım. Mücver harcımız hazır.
- Mücveri tavada pişirelim. Teflon tavaya az miktarda sıvı yağ alalım.
- Isınan yağımıza kabak karışımından bir kaşık dökelim, çevirerek kızartalım.
- Mücverlerin her iki yüzü de kızardıktan sonra havlu kağıt serilmiş tabağa alalım.
- Kabak mücveri servis edelim. Mücverleri ister sıcak, isterseniz soğuk olarak servis edebilirsiniz.
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