Lezzetli ve ekonomik: Mücver tarifi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:43

Güncelleme: 11.03.2024 - 17:43

Mücver, Türk mutfağının sevilen ve geleneksel lezzetlerinden biridir. Genellikle kabak, havuç, patates gibi sebzelerin rendelenerek hazırlanan ve yumurta, un gibi malzemelerle bir araya getirilen mücver, kızartılarak servis edilir. Hem pratik yapımı hem de sağlıklı içeriğiyle dikkat çeken mücver, özellikle çocuklar tarafından da sevilerek tüketilir. Evde kolayca hazırlanabilen mücver tarifi, taze sebzelerle yapılan nefis bir atıştırmalık veya yan yemek olarak tercih edilebilir. İşte, ev yapımı mücver tarifinin detayları ve püf noktaları...

MÜCVER TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

3 adet kabak

Yarım su bardağı un

2-3 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Bir tutam dereotu

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yapılış