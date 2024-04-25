Sağlıklı ve lezzetli: Brüksel lahanası yemeği

Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:35

Güncelleme: 25.04.2024 - 12:35

Brüksel lahanası, son zamanlarda sağlıklı beslenme trendlerinin ön planına çıkan, vitamin ve antioksidan açısından zengin bir sebzedir. Ancak bazı insanlar bu sebzeyi pişirmenin nasıl olduğunu tam olarak bilmezler. Brüksel lahanası yemeği, bu lezzetli sebzeyi tatlı ve baharatlı bir sosla harmanlayarak, sofralarınıza renk ve lezzet katacak muhteşem bir seçenektir. İster ana yemek olarak, ister yan yemek olarak servis edin, bu tarif sizi ve sevdiklerinizi memnun edecek.

Malzemeler

500 gram Brüksel lahanası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, ince dilimlenmiş

1 çay kaşığı kırmızı biber flakes (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (tercihe bağlı)

2 yemek kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

Taze maydanoz veya fesleğen yaprakları, servis için (isteğe bağlı)

Hazırlık

Brüksel lahanasının sap kısımlarını kesin ve her birini yarım veya dörde bölün, böylece pişirme sürecinde daha hızlı pişerler.

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın. Ardından ince dilimlenmiş sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun, sarımsaklar kokusunu çıkarmaya başladığında kırmızı biber flakes (isteğe bağlı) ekleyin.

Sarımsaklar hafifçe kavrulduktan sonra Brüksel lahanasını tavaya ekleyin. Lahanaları tuz ve karabiberle tatlandırın ve yaklaşık 5-7 dakika kadar soteleyin, lahanalar yumuşayıp hafifçe kızarıncaya kadar pişirin.

İsteğe bağlı olarak, pişme sürecinin sonunda bal veya akçaağaç şurubu ile tatlandırın ve limon suyunu ekleyin. Bu, yemeğe hafif bir tatlılık ve ekstra bir lezzet katacaktır.

Pişirme işlemi tamamlandığında, Brüksel lahanası yemeğini servis tabağına alın. Üzerine taze maydanoz veya fesleğen yaprakları serpiştirerek servis yapın.