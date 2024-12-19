Sağlıklı ve lezzetli: Fırında beşamel soslu karnabahar tarifi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:06

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:06

Fırında beşamel soslu karnabahar, hem sağlıklı hem de nefis bir ana yemek ya da garnitür olarak sofralarınızı şenlendirecek. Bu tarifi denedikten sonra karnabaharı bir daha sade yemek istemeyeceksiniz.

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Üzeri İçin:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlık Aşamaları

1. Karnabaharı Hazırlayın:

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve iyice yıkayın.

Tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve hafif yumuşayana kadar haşlayın (7-8 dakika yeterli olacaktır).

Haşlanan karnabaharları süzüp bir fırın kabına alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber gezdirerek harmanlayın.

2. Beşamel Sosu Hazırlayın:

Bir tencerede tereyağını eritin, unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Yavaş yavaş sütü ekleyip sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

Tuz ve muskat rendesini ekleyip sosu ocaktan alın.

3. Fırına Hazırlık:

Beşamel sosu karnabaharların üzerine eşit şekilde dökün.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

4. Pişirme:

Fırını 180 dereceye önceden ısıtın.

Karnabaharı fırında 20-25 dakika pişirin. Üzeri altın sarısı bir renk alıp peynirler eridiğinde hazır olacaktır.