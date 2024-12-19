Enfes kokusuyla mutfağınızı saracak lezzet: Portakallı kurabiye tarifi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 12:04

Güncelleme: 19.12.2024 - 12:04

Portakallı kurabiye, kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olarak çay saatlerini tatlandırır. Mis gibi portakal kokusuyla hem hafif hem de ferah bir atıştırmalık sunar. Yapımı kolay olan bu kurabiye, herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlanabilir. Peki, enfes kokusuyla mutfağınızı saracak bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis portakallı kurabiye tarifi...

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 portakalın kabuğu (rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı portakal suyu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

Üzeri için:

Pudra şekeri

PORTAKALLI KURABİYE YAPILIŞI

Bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Daha sonra yumurtayı ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş portakal kabuğunu ve portakal suyunu karışıma ilave edin.

Portakal kabuğu, kurabiyelere hem aroma hem de renk katacaktır.

Vanilin, kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun ele yapışmayan ama çok sert olmayan bir kıvamda olması önemlidir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin.

Kurabiyelerin altı hafifçe kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!