Japon mutfağının enfes lezzeti: Oyakodon tarifi
Oyakodon, Japon mutfağının az bilinen ama en sevilen lezzetlerinden biri. Tavuk, yumurta ve pirinçle yapılan bu doyurucu yemek, hem kolay hazırlanışı hem de derin anlamı ile sofralarınıza tat katacak.
Japon mutfağı denince akla genellikle sushi ya da ramen gelir, ancak Oyakodon, bu zengin mutfağın az bilinen ama benzersiz lezzetlerinden biridir. Adını Japonca “anne ve çocuk” anlamına gelen kelimelerden alan Oyakodon, tavuk ve yumurtanın uyumlu bir şekilde birleştiği bir pirinç yemeğidir. İşte, Oyakodon tarifi...
OYAKODON TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış Japon pirinci (veya kısa taneli pirinç)
- 200 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
- 1 adet soğan (ince dilimlenmiş)
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı dashi (Japon çorba suyu)
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı mirin (tatlı pirinç şarabı)
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Taze soğan (isteğe bağlı, süsleme için)
Yapılış
- Bir tencereye dashi, soya sosu, mirin ve şekeri ekleyin. Karışımı kısık ateşte ısıtarak şekerin erimesini sağlayın.
- Kuşbaşı doğranmış tavukları ve ince dilimlenmiş soğanları dashi karışımına ekleyin. Tavuk yumuşayana ve tamamen pişene kadar kısık ateşte 10-12 dakika pişirin.
- Yumurtaları bir kasede çırpın. Çırpılmış yumurtayı tavuk ve soğan karışımının üzerine gezdirerek dökün. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yumurtalar hafifçe pişene kadar (2-3 dakika) bekleyin.
- Haşlanmış Japon pirincini bir kasenin tabanına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız tavuk-yumurta karışımını ekleyin. Dilerseniz ince doğranmış taze soğan ile süsleyerek sıcak servis yapın.
Etiketler: #Oyakodon tarifi #tarif #Japon Mutfağı #Japon
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Müdürleri makamında topladı
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Soylu’nun istemesi gereken helallik
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- ‘Olayın çözülmesine büyük katkı sağlayacak’
- 'Londra-New York arası 54 dakikaya düşecek'