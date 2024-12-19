Japon mutfağının enfes lezzeti: Oyakodon tarifi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:43

Japon mutfağı denince akla genellikle sushi ya da ramen gelir, ancak Oyakodon, bu zengin mutfağın az bilinen ama benzersiz lezzetlerinden biridir. Adını Japonca “anne ve çocuk” anlamına gelen kelimelerden alan Oyakodon, tavuk ve yumurtanın uyumlu bir şekilde birleştiği bir pirinç yemeğidir. İşte, Oyakodon tarifi...

OYAKODON TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış Japon pirinci (veya kısa taneli pirinç)

200 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan (ince dilimlenmiş)

2 adet yumurta

1 su bardağı dashi (Japon çorba suyu)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı mirin (tatlı pirinç şarabı)

1 tatlı kaşığı şeker

Taze soğan (isteğe bağlı, süsleme için)

Yapılış