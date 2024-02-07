Sağlıklı ve lezzetli: Ispanaklı pasta tarifi
Ispanak, sağlık açısından pek çok faydası olan ve çok yönlü kullanılan bir sebzedir. Ancak, birçoğumuzun aklına ilk gelen lezzetli tarifler arasında pasta gelmez. Ancak, ıspanağın tatlı tariflerde de kullanılabileceğini biliyor muydunuz?
Hem sağlığınızı düşünmek hem de tatlı kravinizi gidermek için harika bir seçenek olan bu tarif, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtacak!
Malzemeler
- 2 su bardağı taze ıspanak yaprağı (iyice yıkanmış ve doğranmış)
- 3 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı rendelenmiş havuç
- 1 su bardağı rendelenmiş ceviz veya fındık
- 1 çay bardağı süt
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı tuz
Kreması için:
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- Yarım paket vanilya
- 100 gram tereyağı
Üzeri için:
- Hindistancevizi rendesi veya çikolata sosu (isteğe bağlı)
Yapılışı
Fırını 180 derecede ısıtın ve kek kalıbınızı yağlayın veya yağlı kağıt serin.
Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.
Rendelenmiş havuç, ceviz veya fındık ve doğranmış ıspanak yapraklarını ekleyin.
Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Kek pişerken, kreması için bir tencerede süt, un, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Kaynayıp koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Pişen kremayı ocaktan alın ve içine tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın.
Kek fırından çıktıktan sonra ılımaya bırakın ve ardından üzerine hazırladığınız kremayı sürün.
Üzerini hindistancevizi rendesi veya çikolata sosuyla süsleyerek servis yapın.
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