Sağlıklı ve lezzetli: Ispanaklı pasta tarifi

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:17

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:17

Hem sağlığınızı düşünmek hem de tatlı kravinizi gidermek için harika bir seçenek olan bu tarif, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtacak!

Malzemeler

2 su bardağı taze ıspanak yaprağı (iyice yıkanmış ve doğranmış)

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı rendelenmiş ceviz veya fındık

1 çay bardağı süt

1 paket vanilya

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Kreması için:

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım paket vanilya

100 gram tereyağı

Üzeri için:

Hindistancevizi rendesi veya çikolata sosu (isteğe bağlı)

Yapılışı

Fırını 180 derecede ısıtın ve kek kalıbınızı yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Rendelenmiş havuç, ceviz veya fındık ve doğranmış ıspanak yapraklarını ekleyin.

Un, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kek pişerken, kreması için bir tencerede süt, un, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Kaynayıp koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Pişen kremayı ocaktan alın ve içine tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Kek fırından çıktıktan sonra ılımaya bırakın ve ardından üzerine hazırladığınız kremayı sürün.

Üzerini hindistancevizi rendesi veya çikolata sosuyla süsleyerek servis yapın.