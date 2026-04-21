Sağlıklı ve pratik lezzet: Pırasa dolması tarifi

Türk mutfağında özel bir yere sahip olan dolma çeşitleri, sebzelerle birleştiğinde hem hafif hem de doyurucu alternatifler sunuyor. Lif açısından zengin olan pırasa ile hazırlanan bu tarif, özellikle zeytinyağlı yemek sevenler için ideal bir seçenek.

MALZEMELER

6-7 adet kalın pırasa

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Pırasaları temizleyip 8-10 cm uzunluğunda kesin ve kaynar suda 3-4 dakika haşlayarak yumuşatın. Daha sonra kat kat ayırarak dolmalık yapraklar elde edin.

İç harcı hazırlamak için ince doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Üzerine pirinci ekleyip birkaç dakika daha çevirin.

Salçaları, baharatları, tuzu ve şekeri ekleyerek karıştırın. Son olarak ince doğranmış maydanozu ilave edin ve ocaktan alın.

Hazırladığınız pırasa yapraklarının içine harçtan koyarak sarın ve tencereye dizin.

Üzerine limon suyu ve sıcak suyu ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra servis yapın. Zeytinyağlı olduğu için dinlendikçe lezzeti artacaktır.