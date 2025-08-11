Sağlıklı ve pratik lezzet : Tahin soslu karnabahar tarifi

Karnabaharın sağlıklı lezzetini tahin sosuyla buluşturan pratik tarifimiz, kolay hazırlanışı ve zengin aromasıyla diyet listelerinin vazgeçilmezi. Tahin soslu karnabahar, düşük kalorisiyle fit kalmak isteyenler için ideal bir seçenek. İşte, tahin soslu karnabahar tarifi...
Malzemeler
- 1 orta boy karnabahar
- 3 yemek kaşığı tahin
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım limonun suyu
- 3-4 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Üzeri için:
- Kırmızı pul biber, maydanoz
Yapılışı
- Karnabaharı küçük çiçeklerine ayırıp yıkayın. Kaynar tuzlu suda veya buharda yumuşayana kadar haşlayın.
- Sos için tahin, yoğurt, ezilmiş sarımsak, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu bir kasede iyice karıştırın. Gerekirse biraz su ekleyerek sosu açabilirsiniz.
- Haşlanmış karnabaharları servis tabağına alın, üzerine tahin sosunu gezdirin.
- Üzerine kırmızı pul biber ve ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis yapın.