Sahura kolayca hazırlayabileceğiniz sağlıklı lezzet: Nohutlu biberiyeli ekmek tarifi

Oruç tutarken uzun süre tok kalmak isteyenler için doğru besinleri tercih etmek oldukça önemlidir. Protein ve lif açısından zengin nohut ile aromatik biberiyenin birleşmesiyle hazırlanan nohutlu biberiyeli ekmek, hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunar. İşte, nefis nohutlu biberiyeli ekmek tarifi...

NOHUTLU BİBERİYELİ EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış nohut

2,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru biberiye

Üzeri için zeytinyağı ve susam (isteğe bağlı)

NOHUTLU BİBERİYELİ EKMEK YAPILIŞI

Ilık suyun içine kuru maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Mayanın aktifleşmesi için yaklaşık 5 dakika bekleyin.

Haşlanmış nohutları bir çatal veya mutfak robotu yardımıyla hafif püre kıvamına getirin.

Geniş bir karıştırma kabına un, tuz ve biberiyeyi alın.

Üzerine maya karışımını, zeytinyağını ve ezilmiş nohutları ekleyin.

Tüm malzemeleri yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini örtün ve ılık bir ortamda yaklaşık 40 dakika mayalanması için dinlendirin.

Mayalanan hamura ekmek şekli verin ve yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

Üzerine hafifçe zeytinyağı sürüp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan ekmeği biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!