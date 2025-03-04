Sahurda lezzetli atıştırmalık: Tavuklu yufka böreği tarifi

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:45

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:45

Yufka böreği, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, içine eklenen tavuklu harcıyla bu börek, hem lezzetini hem de doyuruculuğunu artırır. Hem misafirlerinize hem de aile bireylerinize sunabileceğiniz bu nefis tarifi hazırlamak oldukça kolay. Tavuklu yufka böreği, özellikle hızlıca hazırlamak isteyenler için ideal bir tercihtir. İşte adım adım tavuklu yufka böreği tarifi!

Malzemeler:

3 adet yufka

2 adet tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)

1 adet soğan (doğranmış)

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı su (yufkaları ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

Yapılışı:

Tavuklu Harcı Hazırlayın: Tavuk göğüslerini haşlayıp didikleyin. Bir tavada sıvı yağ ile doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun. Ardından, didiklenmiş tavukları ekleyin ve karıştırın. Baharatları (tuz, karabiber, pul biber) ekleyip karıştırın ve 5 dakika daha kavurun. Tavuklu harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Sosu Hazırlayın: Bir kasede yoğurdu, sıvı yağı, sütü ve suyu karıştırın. Bu karışım, böreğinize yumuşaklık ve lezzet katacak.

Böreği Sarma: İlk yufkayı tezgaha serin. Üzerine hazırladığınız yoğurtlu karışımdan bir miktar sürün ve ardından bir kat daha yufka serin. Bu işlemi 2 yufka ile tekrarlayın. Son olarak, tavuklu harcı yufkanın ortasına yayın.

Böreği Kapatın ve Yağlayın: Yufkayı rulo şeklinde sarın. Yufkanın uçlarını içe doğru kapatın, böylece böreğinizin şekli düzgün olur. Üzerine tereyağını sürün.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Fırından çıktıktan sonra bir süre dinlendirin.