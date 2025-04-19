Sandviçin en havalı hali: Sezar tavuklu sandviç tarifi
Klasik Sezar salatasının lezzeti, çıtır ekmek ve tavukla buluşuyor. Pratik, hafif ve doyurucu bu sandviçle öğünlerinizi lezzetlendirin!
Öğle yemeğinde hafif ama doyurucu bir şeyler mi arıyorsunuz? Akşamüstü açlığınızı bastıracak ama sizi yormayacak bir lezzet mi istiyorsunuz? O halde sizi Sezar tavuklu sandviç ile tanıştıralım! Klasik Sezar salatasının nefis malzemeleri bu kez enfes bir sandviçin içinde buluşuyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay!
MALZEMELER
- 2 adet tavuk göğsü (ızgarada ya da tavada pişirilmiş)
- 1 adet baget, ciabatta veya tost ekmeği (isteğe göre)
- 4-5 yaprak marul (tercihen Romaine)
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- 2 yemek kaşığı Sezar sosu (hazır ya da ev yapımı)
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
Sezar Sos İçin (ev yapımı yapmak isterseniz)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
HAZIRLIK AŞAMALARI
1. Tavukları Pişirin:
Tavuk göğüslerini ince şeritler halinde kesin. Zeytinyağında tuz ve karabiberle birlikte tavada ya da ızgarada pişirin. Dilerseniz tavukları marine ederek daha aromatik bir tat yakalayabilirsiniz.
2. Ekmekleri Hazırlayın:
Seçtiğiniz ekmekleri ortadan ikiye bölün. İsterseniz hafifçe tostlayarak çıtırlık katabilirsiniz.
3. Sandviçi Oluşturun:
Ekmeklerin alt kısmına biraz Sezar sos sürün. Üzerine marul yapraklarını yerleştirin. Tavuk dilimlerini ekleyin. Parmesan peyniri serpiştirin. Üzerine biraz daha Sezar sos gezdirin ve diğer ekmek parçasını kapatın.
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