Sandviçin en havalı hali: Sezar tavuklu sandviç tarifi

Klasik Sezar salatasının lezzeti, çıtır ekmek ve tavukla buluşuyor. Pratik, hafif ve doyurucu bu sandviçle öğünlerinizi lezzetlendirin!

Sandviçin en havalı hali: Sezar tavuklu sandviç tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 20:25

Öğle yemeğinde hafif ama doyurucu bir şeyler mi arıyorsunuz? Akşamüstü açlığınızı bastıracak ama sizi yormayacak bir lezzet mi istiyorsunuz? O halde sizi Sezar tavuklu sandviç ile tanıştıralım! Klasik Sezar salatasının nefis malzemeleri bu kez enfes bir sandviçin içinde buluşuyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay!

MALZEMELER

  • 2 adet tavuk göğsü (ızgarada ya da tavada pişirilmiş)
  • 1 adet baget, ciabatta veya tost ekmeği (isteğe göre)
  • 4-5 yaprak marul (tercihen Romaine)
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 2 yemek kaşığı Sezar sosu (hazır ya da ev yapımı)
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

Sezar Sos İçin (ev yapımı yapmak isterseniz)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber

HAZIRLIK AŞAMALARI

1. Tavukları Pişirin:

Tavuk göğüslerini ince şeritler halinde kesin. Zeytinyağında tuz ve karabiberle birlikte tavada ya da ızgarada pişirin. Dilerseniz tavukları marine ederek daha aromatik bir tat yakalayabilirsiniz.

2. Ekmekleri Hazırlayın:

Seçtiğiniz ekmekleri ortadan ikiye bölün. İsterseniz hafifçe tostlayarak çıtırlık katabilirsiniz.

3. Sandviçi Oluşturun:

Ekmeklerin alt kısmına biraz Sezar sos sürün. Üzerine marul yapraklarını yerleştirin. Tavuk dilimlerini ekleyin. Parmesan peyniri serpiştirin. Üzerine biraz daha Sezar sos gezdirin ve diğer ekmek parçasını kapatın.


Etiketler: #sandviç #Sezar tavuklu sandviç

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