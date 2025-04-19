Sandviçin en havalı hali: Sezar tavuklu sandviç tarifi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 20:25

Güncelleme: 19.04.2025 - 20:25

Öğle yemeğinde hafif ama doyurucu bir şeyler mi arıyorsunuz? Akşamüstü açlığınızı bastıracak ama sizi yormayacak bir lezzet mi istiyorsunuz? O halde sizi Sezar tavuklu sandviç ile tanıştıralım! Klasik Sezar salatasının nefis malzemeleri bu kez enfes bir sandviçin içinde buluşuyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay!

MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü (ızgarada ya da tavada pişirilmiş)

1 adet baget, ciabatta veya tost ekmeği (isteğe göre)

4-5 yaprak marul (tercihen Romaine)

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

2 yemek kaşığı Sezar sosu (hazır ya da ev yapımı)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Sezar Sos İçin (ev yapımı yapmak isterseniz)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

HAZIRLIK AŞAMALARI

1. Tavukları Pişirin:

Tavuk göğüslerini ince şeritler halinde kesin. Zeytinyağında tuz ve karabiberle birlikte tavada ya da ızgarada pişirin. Dilerseniz tavukları marine ederek daha aromatik bir tat yakalayabilirsiniz.

2. Ekmekleri Hazırlayın:

Seçtiğiniz ekmekleri ortadan ikiye bölün. İsterseniz hafifçe tostlayarak çıtırlık katabilirsiniz.

3. Sandviçi Oluşturun:

Ekmeklerin alt kısmına biraz Sezar sos sürün. Üzerine marul yapraklarını yerleştirin. Tavuk dilimlerini ekleyin. Parmesan peyniri serpiştirin. Üzerine biraz daha Sezar sos gezdirin ve diğer ekmek parçasını kapatın.