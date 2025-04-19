Lezzetin yeni yorumu: Köfteli İskender tarifi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 19:37

Güncelleme: 19.04.2025 - 19:37

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan İskender kebap, klasik haliyle döner etiyle bilinir. Ancak bu tarifte, lezzetiyle damaklarda iz bırakacak bir yorum sunuyoruz: Köfteli İskender! Pratik hazırlanışı ve nefis tadıyla sofralarınızın yıldızı olacak bu tarif, özellikle evde et döner yapmanın zor olduğu zamanlar için harika bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

Köfte için:

500 gr dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı galeta unu

1 adet yumurta

Tuz, karabiber, kimyon, pul biber

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Diğer malzemeler:

4 adet pide veya lavaş (küp doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

1 su bardağı yoğurt (isteğe bağlı sarımsaklı)

YAPILIŞI

1. Köfteleri Hazırlayın:

Kıymayı, rendelenmiş soğanı, sarımsağı, galeta ununu, yumurtayı ve baharatları derin bir kapta iyice yoğurun. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak köfteler yapın. Tavada az yağla önlü arkalı kızartın veya fırında 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

2. Sosu Hazırlayın:

Tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Salçayı ekleyip kavurun. Suyu ve tuzu ilave edip birkaç dakika kaynatın.

3. Sunum:

Pide veya lavaşları küçük küpler halinde doğrayıp tavada tereyağında hafifçe kızartın. Servis tabağına alın. Üzerine sıcak salçalı sosu gezdirin. Köfteleri dizin, yoğurt ekleyin. En son kızdırılmış tereyağını gezdirerek servise hazır hale getirin.

Servis Önerisi:

Yanına bol yeşillikli bir salata ya da közlenmiş biber-domatesle sunarak bu eşsiz lezzeti taçlandırabilirsiniz.