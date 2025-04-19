İtalya'nın zamansız lezzeti: Caprese salatası tarifi

Taze mozzarella, sulu domatesler ve aromatik fesleğen yaprakları... Caprese Salatası, İtalya'nın en yalın ama en iddialı tatlarından biri.

İtalya'nın zamansız lezzeti: Caprese salatası tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:29

İtalyan mutfağının sadeliği ve malzeme kalitesine verdiği önemin bir simgesi olan Caprese Salatası, adını İtalya'nın ünlü Capri Adası'ndan alıyor. Renkleriyle İtalyan bayrağını andıran bu klasik salata, sadece birkaç malzeme ile nasıl mükemmel bir lezzet yakalanabileceğinin en güzel kanıtı. 

CAPRESE SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet olgun domates
  • 200 gram taze mozzarella peyniri
  • Bir avuç taze fesleğen yaprağı
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı balsamik sirke (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

  1. Domatesleri ve mozzarella peynirini yaklaşık yarım santim kalınlığında dilimleyin.
  2. Bir servis tabağına bir dilim domates, bir dilim mozzarella ve bir fesleğen yaprağı gelecek şekilde sırayla dizin.
  3. Üzerine zeytinyağı gezdirin.
  4. Arzu ederseniz birkaç damla balsamik sirke ekleyebilirsiniz.
  5. Son olarak tuz ve taze çekilmiş karabiber serpiştirerek servis edin.
  6. İsterseniz servis öncesi 5-10 dakika bekleterek aromaların bütünleşmesini sağlayabilirsiniz.

Etiketler: #tarif #Caprese salatası #italyan mutfağı

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