İtalya'nın zamansız lezzeti: Caprese salatası tarifi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:29

Güncelleme: 19.04.2025 - 17:29

İtalyan mutfağının sadeliği ve malzeme kalitesine verdiği önemin bir simgesi olan Caprese Salatası, adını İtalya'nın ünlü Capri Adası'ndan alıyor. Renkleriyle İtalyan bayrağını andıran bu klasik salata, sadece birkaç malzeme ile nasıl mükemmel bir lezzet yakalanabileceğinin en güzel kanıtı.

CAPRESE SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun domates

200 gram taze mozzarella peyniri

Bir avuç taze fesleğen yaprağı

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı balsamik sirke (isteğe bağlı)

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı: